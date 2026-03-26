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Paix et sécurité en Afrique du Nord : M. Boulos se réunit avec le patron de l’AFRICOM

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Paix et sécurité en Afrique du Nord : M. Boulos se réunit avec le patron de l’AFRICOM

« Cette semaine, j’ai de nouveau rencontré le général Anderson pour discuter des partenariats de sécurité entre les États-Unis et l’Afrique. Nous avons abordé nos efforts conjoints pour renforcer la paix et la sécurité en Afrique du Nord, notamment à travers les exercices African Lion au Maroc et Flintlock en Libye, qui encouragent la coordination et la coopération régionales », a fait savoir mercredi Massad Boulos.

Deux mois après avoir pris la tête de l’AFRICOM, le général Dagvin Anderson s’était rendu au Maroc le 20 octobre pour des entretiens avec Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, ainsi qu’avec le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la Zone Sud.

L’exercice militaire African Lion 2026, coorganisé par les armées des États-Unis et les FAR, se déroulera du 20 avril au 8 mai 2026, notamment à Agadir, Tan-Tan, Kénitra et Benguerir. Agadir a accueilli, du 2 au 6 février, une réunion consacrée à la planification de la 22e édition de cet exercice militaire.

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