Guerre du Rif : R. Raha interpelle le roi d’Espagne sur les dégâts des armes chimiques

Dans une lettre, l’ONG rappelle la réponse de Felipe VI à sa première correspondance sur ce sujet, datée du 29 mai 2015, dans laquelle il a manifesté une « ouverture à une approche constructive et apaisée de ce dossier ». Elle constate toutefois que, onze ans après cet engagement, « aucune suite concrète et substantielle n’a, à ce jour, été donnée à ces démarches ».

L’Assemblée mondiale amazighe souligne également que « récemment, une initiative parlementaire a été présentée (par Sumar en décembre 2025, ndlr) au Congrès des députés espagnol, appelant à une reconnaissance explicite du passé colonial au Maroc, à la promotion de la recherche historique et à la mise en place de politiques publiques de mémoire ».

« Au regard de ces éléments, nous sollicitons respectueusement votre haute bienveillance afin que cette question soit portée à nouveau à l’attention du gouvernement, en vue d’un examen approfondi, transparent et responsable », demande le président de l’association dans sa lettre.

Pour rappel, toutes les initiatives parlementaires présentées par des formations d’extrême gauche et catalanes visant à reconnaître les crimes de guerre commis par l’armée espagnole, notamment l’utilisation de gaz chimiques dans le Rif, se sont jusqu’à présent heurtées au refus des gouvernements espagnols, qu’ils soient de gauche et ou de droite.