OPCVM : CIH Bank acquiert la filiale de la BMCI

Dans un contexte de transformation et animées par la volonté de proposer les meilleures offres à leurs clients et prospects sur le marché, la BMCI et CIH BANK établissent, le 17 février 2023, un accord de partenariat stratégique portant sur l’activité de gestion d’OPCVM, indique-t-on dans un communiqué conjoint. À travers cet accord, la BMCI cède sa filiale de gestion d’actifs BMCI Asset Management à CIH BANK.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et reste soumise à la réalisation des conditions suspensives habituelles pour ce type d’opérations, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises. Et de noter qu’au 30 décembre 2022, BMCI Asset Management gérait 40 OPCVM, affichant un total d’actifs sous gestion d’un montant de 7,966 Mrds DH.

La cession est consentie pour un prix de 70 MDH. Cet accord comprend également un partenariat de long terme entre BMCI et CIH BANK portant sur la distribution des OPCVM actuellement gérés par BMCI Asset Management. L’ambition commune des deux partenaires est de positionner la nouvelle structure comme un acteur clé de la gestion d’actifs dans un marché marocain à fort potentiel de croissance.

Pour CIH BANK, le projet d’acquisition de BMCI Asset Management s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à offrir à sa clientèle de nouveaux produits innovants de placement et de gestion d’épargne, en phase avec son ADN digital, et renforcer ainsi sa position en tant que distributeur des produits OPCVM sur le marché marocain, tous segments confondus.