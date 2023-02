Trésor : Un besoin de financement de 9,4 Mrds DH à fin janvier

Ce besoin, augmenté du flux net des placements sur le marché monétaire (-7,1 Mrds DH) et du flux négatif du financement extérieur (-545 millions de dirhams MDH), a été couvert principalement par le recours au marché de la dette intérieure pour un flux net de 18,4 MMDH, précise le ministère dans un document sur la SCRT du mois de janvier 2023.

Le flux de l’endettement intérieur recouvre des souscriptions pour un montant de 47,3 Mrds DH, contre près de 31 Mrds DH un an auparavant, et des remboursements en principal pour 28,9 Mrds DH, contre près de 10,7 Mrds DH. Le flux négatif de l’endettement extérieur recouvre des tirages de l’ordre de 156 MDH, contre 665 MDH en janvier 2022, et des amortissements de 701 MDH, contre 645 MDH un an auparavant.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Economie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.