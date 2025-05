Nucléaire iranien : Un 5è round prévu à Rome, Washington veut priver Téhéran d’enrichir l’uranium...

À l’issue de sa visite de 48 heures dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, au sud-est du pays, au cours de laquelle il a inspecté et évalué de larges sections des forces armées, y compris les Gardiens de la révolution, l’armée et la police, le général M. Bagheri a affirmé jeudi que « les forces armées sont entièrement prêtes et en état d’alerte ».

De passage à la base aérienne et de drones au sud-est du pays, le haut gradé iranien a salué les nouvelles réalisations dans les domaines de la défense et de la sécurité de la 88e division des forces terrestres de l’armée. Durant sa visite, trois nouveaux drones à décollage vertical ont été dévoilés, à savoir le Homa, le Dideban et le drone suicide FPV Shahin-1, à la base aérienne et de drones du sud-est de l’armée iranienne.

Précisant que les forces terrestres de l’armée ont accompli des avancées décisives et constructives dans divers domaines de la défense, le général a mis l’accent sur l’utilisation de divers types de drones légers, capables de faire face à d’éventuels drones hostiles de même catégorie. « L’utilisation large de drones légers et de systèmes de lutte contre divers types de drones constitue un domaine dans lequel les forces terrestres de l’armée ont joué un rôle de pionnier, en particulier dans l’emploi de drones manuels, de quadricoptères, et de drones longue portée », a-t-il affirmé.

Le haut gradé a également mis l’accent sur le rôle des forces armées dans l’instauration d’une dissuasion durable à l’échelle nationale, déclarant que la préparation souhaitée et les capacités élevées des forces armées pour garantir une sécurité permanente constituent le facteur principal de dissuasion face aux convoitises et aux intentions malveillantes de l’ennemi. « Tous nos efforts doivent être concentrés sur le maintien de la dissuasion, la défense efficace, et l’instauration d’une sécurité durable et d’une stabilité régionale », a insisté le général A. Bagheri. « C’est un message clair qui est ainsi adressé aux ennemis : toute agression contre le territoire de la République islamique d’Iran leur coûtera cher sans leur rapporter aucun intérêt », a-t-il souligné.

Pendant sa visite de cette province, le chef d’état-major général iranien a aussi supervisé le projet de construction du mur de séparation à la frontière orientale avec le Pakistan et l’Afghanistan.

Sur le plan politico-diplomatique, Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avait annoncé mercredi soir que « l’Iran a accepté la proposition d’Oman d’organiser un cinquième cycle de négociations avec Washington à Rome ». Le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que « le cinquième cycle de négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis aura lieu le 23 mai ».

Le diplomate iranien a réaffirmé « la détermination de la délégation iranienne à sauvegarder les droits du peuple iranien à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, y compris l’enrichissement de l’uranium, et à lever les sanctions ».

De son côté, Abbas Araqchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a rappelé que la position iranienne « est très claire : l’enrichissement continuera, qu’un accord soit trouvé ou non ».

Le Conseil de la Choura iranien a déclaré dans un communiqué que « le niveau d’enrichissement de l’uranium en Iran ne peut être fixé à moins de 20 %, car le taux d’enrichissement dépendra des besoins pacifiques du peuple iranien ».

Pour rappel, l’Ayatollah Ali Khamenei avait estimé mardi que les États-Unis avaient « totalement tort » d’insister pour que l’Iran cesse complètement ses activités pacifiques d’enrichissement d’uranium, exprimant son scepticisme quant à l’issue des négociations indirectes avec eux.

« C’est une grave erreur que de prétendre qu’ils (les Américains) ne permettront pas à l’Iran d’enrichir de l’uranium », a déclaré l’ayatollah à lors d’une cérémonie commémorant le premier anniversaire de la mort de l’ancien président Ebrahim Raïssi. « Personne n’attend la permission de qui que ce soit. La République islamique a ses propres politiques, ses propres méthodes et poursuit son propre agenda », a-t-il souligné. L’Ayatollah a conseillé aux États-Unis d’éviter les « vains discours » sur les mesures que, selon eux, la République islamique devrait ou ne devrait pas prendre. Comme il a assuré qu’il donnera ultérieurement de nouvelles clarifications concernant l’insistance des États-Unis et d’autres pays sur le « zéro enrichissement d’uranium » de la République islamique.

Ces propos font suite à la quatrième série de pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis depuis le début de l’année, à Mascate, sous la médiation d’Oman. Au cours de ces négociations, Washington a insisté à plusieurs reprises pour exiger la « cessation complète » des activités pacifiques d’enrichissement d’uranium de l’Iran, tentant de qualifier tout niveau d’enrichissement de « ligne rouge ».

Dimanche, Steve Witkoff, l’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, qui dirige la partie américaine dans les négociations avec l’Iran, a déclaré que tout accord entre les deux parties « doit inclure un accord sur l’interdiction de l’enrichissement de l’uranium » et que les Etats-Unis « ne pouvaient autoriser ne serait-ce qu’un pour cent de capacité d’enrichissement » à l’Iran. A. Araghchi, qui mène les négociations pour l’Iran, lui a répondu en affirmant que son pays continuerait à enrichir de l’uranium « avec ou sans accord » avec les Etats-Unis. Les négociateurs américains devraient s’abstenir de « dire des bêtises », a tancé l’ayatollah Khamenei. « Nous n’attendons la permission de personne » pour enrichir l’uranium, a-t-il insisté.