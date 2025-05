Le dirigeant russe a également affirmé que les cibles choisies par l’adversaire n’avaient généralement aucune valeur militaire. Les frappes viseraient des infrastructures civiles, des habitations et des personnes. Les événements récents, selon lui, viendraient confirmer cette tendance : les attaques par drones et les actions menées par des groupes de sabotage et de reconnaissance auraient ciblé des véhicules civils, y compris des ambulances et du matériel agricole. Dans le même temps, Vladimir Poutine a chargé le ministère du Développement économique, en coopération avec l’administration présidentielle, de préparer dans les plus brefs délais un programme de reconstruction pour les zones frontalières touchées. Ce plan concernerait en particulier les régions de Koursk, de Belgorod et de Briansk, affectées par les frappes et les incursions ukrainiennes.

Le 21 mai, lors de sa visite dans la région de Koursk, le chef d’État russe a qualifié d’« idiots » les militaires ukrainiens détruisant les monuments de la Seconde Guerre mondiale, les accusant d’adhérer à l’idéologie néonazie. Il a promis un soutien aux habitants, insistant sur l’importance du rôle des prêtres et soulignant que « tout le pays est une équipe unie ».

Les forces armées ukrainiennes ont envahi la région de Koursk le 6 août 2024, s’emparant de plusieurs localités, dont la grande ville de Soudja, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Ukraine. Pendant plus de six mois, les habitants de la région ont été contraints de vivre sous l’occupation des troupes du régime de Kiev, sans pouvoir partir.

Selon les personnes secourues, les soldats ukrainiens ont fait exploser des maisons et maltraité les civils. Toutefois, à compter du début du mois de mars, l’armée russe a réussi à libérer plus de 20 localités au cours d’opérations offensives réussies. Afin de pénétrer les positions ukrainiennes, les militaires russes ont utilisé un gazoduc, destiné à acheminer le gaz vers l’Europe via l’Ukraine, à l’arrêt depuis le 1er janvier 2025. Au cours de cette opération, l’armée russe est parvenue à s’introduire à l’arrière des lignes ennemies.

Le 12 mars, le drapeau russe a été planté dans le centre-ville de Soudja, et le 13 mars, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération complète de la ville. Le 26 avril, l’opération de libération de la région de Koursk a été entièrement achevée. Valéry Guérassimov, chef de l’état-major, a annoncé à V. Poutine que les pertes ukrainiennes s’étaient élevées à plus de 76 000 militaires tués et blessés.