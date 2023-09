N. Bourita rencontre Y. Hayashi au Caire : Tokyo soutient les efforts crédibles de Rabat pour régler le dossier saharien

Les entretiens ont porté essentiellement sur la question du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie du Japon « a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus politique », a indiqué un communiqué du ministère japonais relayé à Rabat.

Y. Hayachi « a également souligné l’importance du plan d’autonomie présenté par le Maroc tout en exprimant le soutien aux efforts de médiation déployés par le Secrétaire général des Nations unies et par son envoyé spécial pour le Sahara ».

Les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales. Ils ont procédé aussi à un échange de vues sur les questions urgentes d’ordre régional et international, dont la situation en Corée du Nord et en Ukraine, précise la même source.

La position exprimée par le ministre japonais des Affaires étrangères s’inscrit en droite ligne avec la traditionnelle politique de Tokyo vis-à-vis du différend régional. En témoigne la condamnation de son pays de la participation du Polisario à la huitième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-VIII), tenue fin août 2022 à Tunis.

« La TICAD est un forum de discussion sur le développement de l’Afrique » et que « la présence de toute entité, que le Japon ne reconnaît pas comme un Etat souverain, aux réunions liées à la TICAD 8, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au Sommet, n’affecte pas la position du Japon concernant le statut de cette entité », avait dénoncé la délégation japonaise à ce sommet.

L’appui nippon au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental a été exprimé par l’ambassadeur japonais au Maroc dans un message de félicitations adressé au roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du trône de cette année. Le diplomate a réitéré l’importance pour son pays « de résoudre la question du Sahara occidental d’une manière rapide et pacifique à travers des négociations entre les parties sous les auspices des Nations unies, et soutient les efforts de médiation menés par le Secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura ».

Le soutien du Japon aux efforts du Maroc pour faire avancer le processus politique au Sahara intervient alors que S. De Mistura effectue une visite au royaume.