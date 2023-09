Après Laayoune et Dakhla, S. de Mistura attendu à Rabat : Le département d’Etat US à l’affût

Après Laayoune, Staffan de Mistura s’est rendu mercredi à Dakhla. Au programme de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental des rencontres avec les élus locaux, les chioukhs des tribus, des décideurs économiques et la société civile y compris avec trois associations proches du Polisario. En parallèle, il y a lieu de noter l’arrivée, à Rabat, de Joshua Harris, bras droit d’Antony Blinken, secrétaire d’Etat US, après un séjour à Tindouf et Alger.