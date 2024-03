Monétique : Citi et Mastercard lancent des programmes de cartes commerciales

Ce programme de cartes commerciales innovant aidera les entreprises à accroître leur efficacité opérationnelle et leur flexibilité financière, leur permettant de générer davantage de dépenses liées aux cartes d’entreprise. Le service sera géré et exploité par Citi Services Treasury and Trade Solutions (TTS) business.

L’annonce a été faite lors d’un événement de lancement exclusif organisé par Citi et Mastercard à Casablanca, en présence de Marissa Scott, consule générale des Etats-Unis. Plus de 100 invités de marque ont assisté à l’événement, dont des cadres supérieurs des plus grandes entreprises marocaines et des dirigeants de Citi et de Mastercard.

« Chez Mastercard, nous sommes à l’avant-garde de la conduite de la transformation numérique dans l’industrie des paiements, engagée pour ajouter de la valeur aux économies que nous servons. En joignant nos forces à celles de Citibank Maghreb, un pionnier de la banque numérique au Maroc, nous sommes idéalement positionnés pour permettre aux entreprises d’atteindre leur plein potentiel grâce à nos solutions de cartes sur-mesure qui apportent rapidité, transparence et sécurité aux transactions commerciales » a déclaré Mohamed Benomar, Directeur général Pays pour MENA Ouest chez Mastercard. Citi Commercial Cards est l’un des principaux fournisseurs de cartes commerciales auprès des grandes organisations et multinationales du monde entier et dispose de capacités numériques et de données qui peuvent aider les politiques de gestion des dépenses des organisations en offrant une transparence et un contrôle accrus. Ces cartes peuvent être programmées avec une variété de contrôles au point de transaction, et offrent des rapports détaillés sur les dépenses, qui peuvent être intégrés de manière fluide aux systèmes de planification des ressources de l’entreprise et de gestion des dépenses, améliorant ainsi la surveillance financière et l’efficacité opérationnelle.