Auto Hall : Des bénéfices à fin 2023 impactés par le change et la non-récurrence de la plus-value de cession

Cette situation s’explique principalement par le contexte de transition prononcée vers les véhicules à essence et hybrides/électriques suivant ainsi la tendance au niveau international, le renchérissement du coût du financement et la hausse des prix des véhicules.

Dans ce sillage, le Groupe enregistre des revenus consolidés en légère hausse de +1,7% en y-o-y à 4 912 MDH intégrant la forte croissance des ventes au titre du T4 2023 (+21% en y-o-y) à 5 858 unités grâce à la diversification réussie du portefeuille des marques et le développement de différents relais de croissance avec une amélioration de la part de marché VP/VUL à 11,5% contre 11,2% à 2022.

Pour sa part, l’EBITDA consolidé s’établit à 438 MDH, soit une légère hausse de +1% par rapport à 2022, laissant apparaître une marge EBITDA de 8,9% (vs. 9% à fin 2022) consécutivement à la répercussion limitée de la hausse des coûts des véhicules. Partant et intégrant l’évolution défavorable des taux de change et la hausse des coûts de financement ainsi que la non-récurrence de la plus-value de cession immobilière enregistrée en 2022, le résultat net social ressort à 170 MDH (contre 266 MDH l’année précédente) tandis que le résultat avant impôt enregistre un repli de -46% à 97 MDH. Ainsi, la marge nette perd -1,8 pts à 2%.

Enfin, le Conseil d’Administration devrait proposer lors de la prochaine AGO la distribution d’un DPA de 2 DH (vs. 3,5 DH en 2022), soit un D/Y de 3% sur la base du cours de 67,75 DH au 29/12/2023.