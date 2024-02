Militarisation de l’espace : V. Poutine dit « niet »

« Non seulement nous appelons au respect de tous les accords existant dans ce domaine, mais nous avons également proposé à plusieurs reprises de renforcer ce travail commun », a ajouté V. Poutine, en référence au Traité sur l’espace de 1967, dont les États-Unis et la Russie font partie et qui interdit le déploiement d’armes nucléaires dans l’espace.

La Maison Blanche avait indiqué le 16 février que la Russie développait une arme nucléaire antisatellite, estimant qu’il s’agissait d’un élément « inquiétant » mais qui ne représentait pas une menace imminente. Moscou avait dénoncé la semaine dernière des informations « malveillantes » et « sans fondement », y voyant une manœuvre de l’exécutif américain pour faire passer de force une enveloppe d’aide à l’Ukraine, bloquée depuis des mois au Congrès. Toutefois, c’est la première fois que le maitre du Kremlin s’exprime sur le sujet. Le ministre russe de la Défense a déclaré que son pays n’avait pas ce type d’armement. Les États-Unis « savent que nous n’en avons pas », a-t-il ajouté. « En ce qui concerne l’espace, eh bien nous ne faisons dans l’espace que ce que d’autres pays y font, y compris les États-Unis », a conclu V. Poutine.