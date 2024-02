Expéditions d’armes indiennes vers Israël : Les syndicalistes de 11 ports s’y opposent

Le Syndicat indien des travailleurs du transport maritime a déclaré dans un communiqué officiel qu’il a décidé de « refuser de charger ou décharger des cargaisons d’armes en provenance d’Israël ou de tout pays pouvant gérer du matériel militaire pour la guerre en Palestine ».

« Nous, les travailleurs des ports, qui faisons partie des syndicats, nous nous opposerons toujours à la guerre et au meurtre de personnes innocentes telles que des femmes et des enfants », indiqué la déclaration publiée par le syndicat.

Dans une interview accordée à Middle East Eye, T Narendra Rao, secrétaire général de la Fédération indienne des travailleurs du transport maritime, a déclaré « qu’il boycotterait tout navire transportant des armes, des munitions ou des expéditions d’armes vers Israël ».

La fédération a également déclaré au site d’information indien The Wire : « Nous avons décidé que nous ferons notre devoir et que nous ne traiterons aucune cargaison chargée d’armes, ce qui aidera Israël à tuer davantage de femmes et d’enfants, comme nous le voyons et le lisons chaque jour dans les médias ».

Le syndicat représente plus de 3 500 travailleurs dans 11 ports publics en Inde. C’est une filiale de la Confédération syndicale mondiale, un organisme international, et cette action a été inspirée par une récente réunion à Athènes où un certain nombre de représentants syndicaux ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens massacrés pendant la guerre.

Pendant ce temps, une co-entreprise contrôlée par le groupe Adani à Hyderabad a produit et livré plus de 20 drones de combat aux forces d’occupation israéliennes. Les drones Hermes 900, similaires à ceux récemment fournis par la société indienne Adani-Elbit Advanced Systems Ltd., sont largement déployés dans le cadre de l’offensive israélienne sur Gaza, qui a tué plus de 29 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants.

Ni le gouvernement d’occupation ni New Delhi n’ont confirmé la vente, mais des sources à Adani ont confirmé à The Wire début février que l’exportation avait eu lieu.