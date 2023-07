Migration clandestine : L’enfance n’est pas épargnée en Méditerranée

Au moins 289 enfants ont déjà péri cette année, en essayant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. L’Unicef tire la sonnette d’alarme : le nombre d’enfants qui ont perdu la vie pendant leur traversée en Méditerranée a doublé par rapport à l’année dernière.

Selon Verena Knaus, responsable du programme immigration de l’Unicef plusieurs facteurs expliquent cette tendance à la hausse. « En raison des conflits au Soudan, en République démocratique du Congo, en Afrique de l’Ouest, mais aussi en Afghanistan, et des effets du climat et des risques climatiques, des sécheresses aux vagues de chaleur, de plus en plus d’enfants sont contraints de quitter leur foyer. Et de plus en plus d’enfants sont contraints d’entreprendre ces voyages à haut risque à travers la mer pour atteindre l’Europe. », explique la responsable.

Selon l’Unicef, plus de 11 000 enfants ont traversé la Méditerranée depuis le début de cette année, soit deux fois plus que l’année dernière. Et la plupart voyageaient seuls. « Les enfants meurent parce qu’il n’y a pas d’itinéraires illégaux sûrs. Les enfants meurent parce qu’il n’y a pas de capacités de recherche et de sauvetage solides déployées pour prévenir ces décès », continue Verena Kraus. Elle accuse la communauté internationale de s’accommoder des risques mortels liés à l’immigration des enfants. « Ils meurent et nous décidons de fermer nos yeux », conclut-elle.