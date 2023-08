Marhaba 2023 : Retour dantesque à Sebta

Les forces de sécurité espagnoles, débordées, tentent de faire dévier les véhicules vers d’autres points, pour fluidifier le passage, rapportent des médias locaux. Aux images des files de véhicules s’ajoutent celles des personnes qui traversent la frontière de part et d’autre à pied.

Durant ces longues heures, les usagers se sont désormais organisés à travers des groupes d’échanges sur la situation de la circulation, où ils partagent notamment leurs expériences et leurs recommandations concernant les routes les plus allégées à emprunter. Le rush sur les ports d’Algesiras et Tarifa ne s’est pas démenti des chiffres historiques, liées à l’opération Marhaba ou Paso del Estrecho (OPE) 2023, ont été enregistrés depuis le 15 juin. Ainsi, à la mi-août, 1,2 million de passagers et plus de 260 000 véhicules ont embarqué depuis les deux ports espagnols vers Sebta, Tanger Med et Tanger Ville, marquant respectivement une hausse de 8,9% et 7,7% par rapport à l’année précédente.

Lors de la première phase de l’opération Marhaba 2023, Tanger Med a accueilli plus de 450 000 passagers, avec le passage de plus de 68000 voitures soit une augmentation de 45% par rapport à l’année dernière.Globalement, la phase aller de l’opération Marhaba 2023 qui s’est terminée le 15 août, selon des chiffres du côté de la rive nord, indiquent que ce sont au total, 1.585.693 passagers et 390.736 véhicules qui ont été enregistrés, soient des hausses respectives de 11 et 11,7% par rapport à 2022. Désormais, en Espagne, l’accent est mis sur les arrivées de la phase retour, qui durera jusqu’au 15 septembre.

Lors de la phase de départ, la journée la plus chargée a été enregistrée dimanche 30 juillet, lorsque 40 533 passagers et 9 791 véhicules ont transité en une seule journée, avec plus de 400 voitures arrivant toutes les heures. Au cours de ce week-end le plus chargé de l’année et qui a coïncidé avec les quatre derniers jours de juillet, les ports d’Algesiras et de Tarifa ont embarqué plus de 133 000 passagers, un chiffre pratiquement équivalent à la population enregistrée dans ces deux municipalités.

Les ports d’Algesiras et de Tarifa, faut-il le rappeler, traitent plus de 70% du trafic maritime total de l’opération Marhaba au niveau de l’Espagne. Le premier week-end d’août, ainsi que les week-ends des 16 et 23 juillet, ont également enregistré des chiffres exceptionnels, avec une moyenne d’environ 30 000 passagers et 7 000 véhicules les jours les plus chargés.

En vue d’assurer de meilleures conditions de départ des MRE vers leur pays de résidence, Tanger Med a créé 2400 m² d’espace ombragé pour protéger les passagers pendant les périodes d’attente et afin d’assurer un transit fluide sur le département.

Pour ce qui est des départs, Algesiras, avec 901.528 passagers (+3,6% par rapport à 2022) est le port qui a concentré l’essentiel du trafic. S’agissant des ports d’arrivées, ceux du Maroc ont été la destination de 73,5% des passagers, soit 13,5% de plus qu’en 2022.

Pour sa part, Sebta a concentré 16,2 % des mouvements (-6,8 % qu’en 2022). Autant dire que l’affluence n’a pas été au rendez-vous dans le cadre de la phase retour de l’Opération Marhaba. Peu de MRE ont choisi ce passage pour le retour. L’opération s’y est déroulée normalement et en toute fluidité, avec des temps d’attente qui n’ont pas dépassé plus d’une heure, contre près de 14 heures l’année dernière, selon les médias locaux. Les chiffres sont loin ce ceux enregistrés l’an passé. En effet, à la date de la mi-août, seuls quelque 256 739 MRE et 58 046 véhicules sont passés par Sebta en provenance d’Algesiras vers le Maroc. L’année dernière, à la fin de la première phase de l’Opération Marhaba enregistrait 336 349 passagers et 76 838 véhicules, soit 12 000 passagers et 4 000 véhicules de plus qu’en 2019.

A Melilla, des flux plus importants de MRE ont marqué l’opération Marhaba avec ou sans véhicules à la frontière de Beni-Ansar (Nador), avec neuf heures d’attente avant le passage de la frontière. Ainsi, 10,2% du trafic global maritime de l’opération Marhaba ou OPE, ont été captés par le Préside.