Lutte contre la tuberculose : Des formes extra-pulmonaire se développent au Maroc

Un accent particulier est mis sur le renforcement des efforts de dépistage et de prise en charge globale de l’ensemble des formes de tuberculose, avec une attention spécifique aux formes extra-pulmonaires, insuffisamment connues et souvent difficiles à diagnostiquer.

Selon les données épidémiologiques nationales, 53% des nouveaux cas de tuberculose enregistrés au Maroc en 2025 concernent des formes extra-pulmonaires. Cette réalité appelle à un renforcement des actions de sensibilisation sanitaire ainsi qu’à une vigilance clinique accrue de la part des professionnels de santé, afin d’améliorer le diagnostic précoce et d’assurer une prise en charge adaptée. Dans ce sens, un webinaire scientifique national à distance sera organisé, jeudi.

Par ailleurs, la lutte contre la tuberculose demeure une priorité de santé publique, inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose au Maroc 2024-2030, visant à réduire le taux de mortalité de 60% et l’incidence de la maladie de 35% à l’horizon 2030.

Ce plan repose sur le renforcement du dépistage précoce, l’amélioration des taux de succès thérapeutique, l’élargissement de l’accès au traitement préventif et le renforcement de la gouvernance à travers une approche multisectorielle. Le ministère réitère que la tuberculose est une maladie évitable et curable, à condition qu’elle soit diagnostiquée à temps et que le protocole thérapeutique soit respecté pendant toute la durée du traitement.