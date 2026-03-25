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Les Marocains à l’épreuve de GMT+ : Après l’heure…

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Les Marocains à l’épreuve de GMT+ : Après l’heure…

Pour les pétitionnaires, le fuseau horaire choisi depuis 2018, modifie l’horloge biologique et impacte négativement le sommeil, la concentration, ou encore l’humeur. Un avis largement partagé par les citoyens.

À l’époque, le gouvernement marocain justifie le choix du TU+1 par des économies d’énergie et surtout un alignement avec l’Europe, la France et l’Espagne étant les deux principaux partenaires commerciaux du pays. Mais pour Mohacine el-Ouadouari, à l’origine de cette pétition en ligne, le coût sanitaire de cette mesure est trop élevé. « Nous souhaitons revenir à l’heure TU, car elle correspond le mieux aux Marocains, aussi bien sur le plan psychologique, que sur le plan de la santé, elle est en harmonie avec leur horloge biologique comme le montrent de nombreuses études scientifiques », a-t-il expliqué au micro de RFI. Armé de la pétition, cet enseignant de philosophie espère désormais poursuivre le combat sur le plan législatif.  La loi marocaine donne la possibilité de présenter aux pouvoirs publics des pétitions, afin que le gouvernement puisse étudier la question. « C’est précisément l’objectif de notre démarche, dans la mesure où il est juridiquement et organisationnellement responsable de la gestion de l’heure, conformément à la loi, comme l’a d’ailleurs confirmé la cour constitutionnelle. »

Selon un sondage réalisé par le cabinet PwC, 77% des Marocains interrogés estiment que le changement d’heure légale engendre des perturbations du sommeil. Durant l’hiver, les enfants vont à l’école alors que le soleil n’est pas encore levé et rentrent chez eux en pleine nuit. Un calvaire pour les parents…

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