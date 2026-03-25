Souveraineté alimentaire : Karim Manssour-Dahbi prend les commandes de Lesieur Cristal

Le choix de Karim Manssour-Dahbi ne doit rien au hasard. Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, le nouveau patron de Lesieur Cristal affiche un CV impressionnant : 35 ans d’expérience, dont un quart de siècle à des postes de direction de premier plan.

Son parcours, qui l’a mené du Maghreb au Moyen-Orient dans les secteurs ultra-compétitifs de la grande consommation (FMCG) et de l’automobile, lui confère une vision transversale rare. Cette expertise sera le moteur de la nouvelle phase de développement du Groupe, déjà bien implanté en Tunisie et au Sénégal.

Lors de sa prise de fonction ce 25 mars, Karim Manssour-Dahbi a immédiatement placé son mandat sous le signe de la responsabilité : « Je suis honoré de rejoindre Lesieur Cristal, entreprise emblématique et pionnière de l’industrie marocaine. Elle a su bâtir un modèle agro-industriel intégré et performant, capable de répondre aux enjeux clés de souveraineté alimentaire, de durabilité et d’innovation. Aux côtés des équipes, je serai pleinement mobilisé pour accélérer cette dynamique, porter une croissance responsable, créer davantage de valeur et contribuer au rayonnement du Made in Morocco. Je remercie le Conseil d’Administration pour sa confiance ».

Dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux des oléagineux, le nouveau DG aura pour tâche de consolider le modèle agro-industriel intégré du Groupe. L’objectif est double : sécuriser l’approvisionnement national tout en portant haut les couleurs de l’industrie marocaine à l’étranger.

En succédant à Peter Tagge, dont le Conseil d’administration a salué l’engagement, Karim Manssour-Dahbi hérite d’une institution de 80 ans. Adossé au groupe international Avril, Lesieur Cristal doit aujourd’hui concilier performance industrielle et impératifs RSE.

La gestion de l’eau, la décarbonation de la production et le soutien aux filières oléicoles locales seront autant de dossiers prioritaires pour le nouveau dirigeant. Sous sa houlette, Lesieur Cristal réaffirme sa raison d’être : « Servir la terre », tout en restant le compagnon quotidien de millions de foyers marocains à travers ses marques iconiques (Lesieur, Cristal, Taous).

La nomination d’un profil aussi expérimenté et international que celui de Karim Manssour-Dahbi est un signal fort envoyé aux marchés et aux partenaires institutionnels. Elle marque la volonté de Lesieur Cristal de passer d’un statut de leader historique à celui de champion régional de l’innovation durable. Pour le secteur agro-industriel marocain, c’est l’arrivée d’un « capitaine d’industrie » capable de naviguer dans les complexités de la nouvelle économie mondiale.