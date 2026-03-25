Assurance : Casablanca au cœur de la conquête de « nouveaux territoires »

Alors que le Maroc consolide ses filets de sécurité sociale et économique, le secteur de l’assurance doit impérativement gagner de nouveaux territoires, tant géographiques que technologiques. Ce rendez-vous est une opportunité unique de démontrer que l’assurance n’est pas qu’un produit financier, mais un pilier fondamental de la résilience d’une nation face aux incertitudes de demain.

Le thème choisi cette année, « Nouveaux services et couvertures : l’assurance à la conquête de nouveaux territoires », n’est pas qu’un simple intitulé. Il reflète l’urgence pour le secteur de se réinventer dans un monde marqué par des ruptures technologiques et environnementales majeures.

Durant une journée et demie, le centre financier de Casablanca deviendra le laboratoire mondial où experts nationaux et internationaux débattront de la protection des économies face aux « nouveaux périls ». Cyber-attaques, catastrophes climatiques et enjeux liés au vieillissement de la population seront au centre des sessions plénières.

Cette 12ème édition met à l’honneur le Sultanat d’Oman, soulignant ainsi la dimension internationale et diplomatique de l’événement. Ce choix permet de croiser les regards et les expertises entre les marchés du Maghreb, de l’Afrique et du Moyen-Orient, renforçant le rôle du Maroc comme trait d’union financier régional.

Le Rendez-vous de Casablanca ne se limite pas à l’échange académique. Il se veut un espace pragmatique où seront présentés des cas d’usage concrets et les dernières innovations technologiques. La régulation sera également un point d’ancrage fort des discussions, avec une question centrale : comment le cadre législatif peut-il stimuler l’innovation sans compromettre la sécurité des assurés ?

Pour les acteurs du secteur, ce sommet est aussi un moment privilégié de réseautage stratégique, favorisant le développement de partenariats entre assureurs, réassureurs et courtiers, tous mobilisés pour élargir la couverture des populations et des entreprises.