L’OIM se mobilise pour les migrants au Maroc : Endiguer la vulnérabilité

Intitulée « améliorer la protection et l’intégration socioéconomique des migrants en situation vulnérable au Maroc », l’initiative sera mise en œuvre en collaboration avec « les partenaires gouvernementaux et associatifs engagés dans ces thématiques », grâce à l’appui financier de l’ambassade du Japon d’un montant de 151 500 dollars, signale un communiqué. La mise en œuvre s’étend jusqu’à janvier 2024.

A travers ce nouveau projet, il s’agit de « répondre aux besoins immédiats des migrant.e.s en termes de services de santé et d’assistance sous forme de paniers alimentaires, d’articles non alimentaires, de services de conseils et d’identification des besoins des populations migrantes qui vivent dans des situations de vulnérabilités ». Comme il s’agira de soutenir « les services compétents en faveur de l’intégration socioéconomique des migrant.e.s à travers la promotion de l’employabilité et des activités génératrices de revenus », ajoute-t-on.

En vue de subvenir aux besoins de base, ce projet « complétera et soutiendra les efforts du gouvernement du Maroc pour permettre à 1 350 migrant.e.s d’avoir accès à des services de santé physique et mentale, à de l’assistance directe, à des services pour l’employabilité et l’entreprenariat à travers des activités génératrices de revenus ».

Dans ce même cadre, l’OIM interviendra sur la coordination avec les partenaires marocains, dont « les Affaires étrangères, la Santé et de la protection sociale, l’Intérieur, la Justice, l’Entraide nationale, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Commission nationale de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, ainsi que les organisations et plateformes de la société civile ».

Départs volontaires

L’Organisation a indiqué par ailleurs que 2 457 migrants sont retournés dans leur pays d’origine depuis le Maroc en 2022, grâce à son programme de retour volontaire. Dans son rapport annuel, l’organisation a expliqué que ces migrants (1 443 hommes, 616 femmes et 398 mineurs originaires de 26 pays) font partie d’un total de 3 552 personnes qui ont demandé un retour volontaire au cours de l’année écoulée.

Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM a permis le retour, depuis 2005, de 18 000 personnes depuis le Maroc. Ces migrants ont également bénéficié de l’accompagnement de l’agence pour trouver du travail dans leur pays d’origine.

Les mêmes personnes ont reçu d’autres types d’assistance pendant le processus de retour, comme une assistance médicale et un soutien administratif, et plus de la moitié étaient originaires de la Côte d’Ivoire (657) et de la Guinée (598), selon le rapport. Quant au reste des rapatriés, ils viennent de pays comme le Sénégal (367), le Cameroun (152), le Nigeria (146), le Mali (117) et le Congo (111). Concernant les raisons de leur retour dans leur pays d’origine, 61% ont justifié leur décision par le manque de ressources financières pour rester au Maroc.