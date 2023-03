Le Comité national pour l’égalité des genres se réunit : Un cadre stratégique élaboré

En ouverture de cette rencontre, Aziz Akhannouch a rappelé la teneur du discours royal de la Fête du trône, lequel a impulsé « un souffle nouveau, à travers les directives royales relatives à la nécessité de promouvoir la situation de la femme, de lui garantir tous ses droits et de lui permettre d’accéder à tous les domaines de développement ».

Les membres du comité ont examiné et adopté le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité, incluant trois axes principaux. Il s’agit de « l’autonomisation de la femme, volet qui a défini des mesures pratiques visant à élever son taux d’activité à l’horizon 2026 ; la prévention et la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur égard ; le renforcement des valeurs pour la lutte contre les stéréotypes, la promotion des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination ».

Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, a présenté le cadre stratégique du troisième plan d’action gouvernemental pour l’égalité, ainsi que le premier programme sur l’autonomisation économique, en présence des ministres de la Justice, de l’Economie et des finances, de l’Equipement et de l’eau, de la Santé et de la protection sociale, de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, de la Transition énergétique et du développement durable, du Transport et de la logistique, entre autres départements.

La rencontre a connu aussi la présence de représentants du Haut-Commissariat au plan (HCP), de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH), ainsi que la présidente de l’Association des régions du Maroc (ARM), le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux, celui de l’Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et provinces, la vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que les présidentes de l’Union de l’action féministe (UAF) de l’Association JOSSOUR, Forum des femmes marocaines et de l’Association des femmes cheffes d’entreprise du Maroc (AFEM).