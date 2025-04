Leadership mondial : Si Washington renonce, Ottawa candidate. M. Caerney l’affirme haut et fort !

Le Canada est prêt à devenir un leader mondial à la place des États-Unis si Washington ne veut plus remplir ce rôle, a déclaré Mark Carney, Premier ministre canadien qui exprimait son mécontentement à l’égard des agissements de l’administration américaine, rapporte le New York Times. Il a ajouté qu’il essaierait de mettre sur pied une « coalition de pays aux vues similaires » qui chercherait une alternative aux États-Unis.

« La période de 80 ans pendant laquelle les États-Unis ont assumé le rôle de leader économique mondial, ont forgé des alliances fondées sur la confiance et le respect mutuel et ont défendu l’échange libre et ouvert de biens et de services, est révolue. C’est une tragédie, mais c’est aussi la nouvelle réalité », a-t-il déclaré. M. Carney a déclaré que le Canada imposait des droits de rétorsion de 25% sur les importations de voitures et de camions produits aux États-Unis. Il a indiqué que les autorités canadiennes prenaient ces mesures « à contrecœur », mais qu’elles les utilisaient pour obtenir un « effet maximal » aux États-Unis et un « effet minimal » au Canada.

Pour sa part, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, demande que son État soit exempté des droits de douane de rétorsion. « Les droits de douane de Donald Trump ne représentent pas tous les Américains », a-t-il relevé dans une vidéo sur son compte X le 4 avril, annonçant son intention de s’opposer aux nouveaux droits de douane de D. Trump, appelant les partenaires commerciaux internationaux à exclure les produits de l’État des mesures de rétorsion.

Il a demandé à son administration de forger des « alliances stratégiques » avec d’autres pays afin de protéger les entreprises californiennes des effets d’éventuels droits de rétorsion.

La Maison Blanche a critiqué l’initiative de G. Newsom, estimant que le gouverneur devait se concentrer sur les problèmes intérieurs de l’État, tels que les sans-abri et la criminalité, plutôt que de s’immiscer dans les affaires internationales. Néanmoins, G. Newsom insiste sur le fait que la Californie, cinquième économie mondiale, est prête à utiliser sa puissance économique pour « lutter contre la plus grande augmentation d’impôts de notre vie ». Le 2 avril, le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane à grande échelle contre la plupart des pays, jour qu’il a baptisé « Liberation Day » (Jour de la libération). Il s’agit de droits de douane de base et de droits dits « miroirs » à l’encontre des États qui, selon le dirigeant américain, pratiquent un commerce déloyal avec Washington.