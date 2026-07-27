Le port de Yanbu handicapé par les drones yéménites : Des frappes qui incapacitant Aramco

Les forces armées yéménites ont précisé que l’opération était une réponse à la violation de l’espace aérien yéménite par des drones saoudiens, précisant qu’elle s’inscrivait dans le cadre des mesures prises pour répondre à ces violations. Des sources saoudiennes ont assuré que la ligne d’approvisionnement d’Aramco dans la région d’Abqaiq et de Riyad a été mise hors service après avoir été touchée par les forces yéménites.

Dimanche, une source yéménite qui s’est confiée à la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen avait assuré que les forces armées yéménites ont pris pour cible trois pétroliers saoudiens au cours des dernières 48 heures. Selon cette source, le nombre de navires saoudiens qui ont fait demi-tour et n’ont pas été autorisés à traverser, de lundi dernier à dimanche, a atteint 16 navires. La source a indiqué que « depuis l’imposition du blocus yéménite, aucun pétrolier saoudien n’a traversé le détroit de Bab el-Mandeb, ni à l’aller ni au retour, jusqu’à présent ». La source a souligné que « l’interdiction visant les navires saoudiens est toujours en vigueur », confirmant que « les forces armées yéménites ne laisseront passer aucun navire ».

Ces derniers jours, les forces yéménites ont mené des opérations militaires ciblant des navires, des drones et des cibles sensibles des installations d’Aramco à Jazan (Jizan), en Arabie saoudite, à l’aide de missiles balistiques et de drones, tandis que l’Arabie saoudite a lancé des attaques contre plusieurs sites vitaux et de services dans le gouvernorat d’Hodeïda, dans l’ouest du Yémen.

Les opérations militaires yéménites interviennent alors que la décision du Yémen d’interdire la navigation maritime vers l’Arabie saoudite est entrée en vigueur lundi dernier, renforçant l’équation « siège pour siège » annoncée par Sanaa en réponse au siège et à l’agression continus menés contre le Yémen depuis 2016.

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé avoir abattu un drone de reconnaissance armé de fabrication turque appartenant à « l’ennemi saoudien » alors qu’il menait des « actes hostiles » dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Jawf. Selon le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, le drone turc Bayraktar Akinci a été abattu « à l’aide d’une arme appropriée », soulignant que les forces armées yéménites s’opposeront à toute tentative de violation de la souveraineté du pays. Il a ajouté que les forces possèdent les « capacités et les moyens » qui leur permettent de faire face à toute menace, soulignant leur défense continue de l’espace aérien et de la souveraineté yéménites.

Samedi, les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené deux opérations militaires d’envergure. La première visait des cibles sensibles appartenant aux installations d’Aramco à Jazan (Jizan), en Arabie saoudite, à l’aide de missiles balistiques et de drones, tandis que la seconde visait des cibles sensibles appartenant à Aramco à Yanbu, à l’aide de missiles balistiques et de drones.

Quelques jours auparavant, les forces armées yéménites avaient annoncé la fin de la trêve de 2022, après qu’un avion saoudien a lancé une attaque contre l’aéroport international de Sanaa quelques minutes avant l’arrivée d’un avion civil iranien transportant des Yéménites malades et blessés, des personnes bloquées à l’étranger et la délégation yéménite qui participait aux funérailles du chef de la révolution, ce qui l’a contraint à atterrir à l’aéroport d’Hodeïda.

Des données récentes ont révélé une baisse significative du trafic de chargement de pétrole brut via le port saoudien de Yanbu sur la mer Rouge, un développement qui intervient parallèlement à l’escalade des impacts des équations militaires et maritimes déclarées par les forces armées yéménites contre la navigation liée à l’ennemi saoudien. La société Windward, spécialisée dans le renseignement maritime, a rapporté, sur la base des données de Vortexa, que les chargements de pétrole brut au port de Yanbu ont chuté d’environ 40 % après le 19 juillet, indiquant que cette baisse fait suite aux mesures prises par les forces armées yéménites contre les navires naviguant à destination et en provenance des ports saoudiens.

Cette baisse des ventes et des chargements de pétrole saoudien survient dans l’un des plus importants débouchés d’exportation pétrolière sur lesquels compte Riyad, lui infligeant de lourdes pertes et donnant à l’équation yéménite des dimensions et des impacts qui multiplient le coût pour l’ennemi saoudien. Ce développement intervient également en parallèle à une vaste vague de réticence des compagnies internationales de transport maritime et d’assurance maritime, ce qui indique que l’équation du « blocus contre blocus » étendra progressivement ses effets à l’ensemble du système économique saoudien. Cela place Riyad face à un choix unique : se plier à la volonté yéménite pour éviter de payer davantage le prix de son arrogance, selon ce qu’a rapporté la chaîne yéménite Al-Masirah.

Les observateurs estiment que le port de Yanbu a gagné en importance durant la période actuelle en tant que l’un des principaux débouchés d’exportation du pétrole saoudien via la mer Rouge, alors que l’Iran renforce son emprise sur le détroit d’Ormuz face aux États-Unis et aux navires violant les décisions et les itinéraires fixés par Téhéran. Cela fait de la chute des ventes à ce taux élevé un coup dur pour le régime saoudien et son économie qui, selon des experts, s’achemine vers un déclin accéléré et sans précédent.