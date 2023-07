Le Japon a mal à sa démographie : Natalité dépressive

En 2022, le Japon a connu une chute vertigineuse de sa population. La troisième économie du monde a perdu 800 000 habitants sur un an. Cette diminution de 0,65% est la plus importante depuis 1968. Et pour la première fois, tous les 47 départements du pays ont enregistré un recul de leur population. Un choc pour le gouvernement qui n'arrive pas à redresser le faible taux de natalité.