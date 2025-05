Le carnage sioniste persiste : Israël use et abuse de l’arme de la faim...

La veille vendredi, la Défense civile de Gaza a fait état d’au moins 71 morts dans des frappes israéliennes dans plusieurs zones de la bande de Gaza où le peuple palestinien est affamé et subit aujourd’hui « la période peut-être la plus cruelle » du conflit, selon le secrétaire général de l’ONU. Mohammed al-Moughayyir, un responsable de la Défense civile, a indiqué que 71 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines d’autres ont été blessées vendredi dans des bombardements israéliens visant principalement le centre et le sud du territoire. Il a aussi fait état d’un « grand nombre de personnes portées disparues, sous les décombres ».

Les médias palestiniens ont rapporté que la docteure Ala’ al-Najjar qui travaille à l’hôpital Nasser a perdu ses 9 enfants, âgés entre 2 et 16 ans. Yahia, Rakan, Raslan, Joubran, Yve, Rivane, Sidine, Loukman et Sidra ont été tués et carbonisés dans un raid israélien le 23 mai sur Khan Younes au sud. Un seul fils, Adam, grièvement blessé, a survécu. Elle venait de se rendre à l’hôpital lorsque sa maison a été bombardée. Son époux, Dr. Hamdi al-Najjar a été grièvement blessé et se trouve aux urgences.

Samedi matin, la Défense civile a annoncé la mort d’au moins six personnes, dont deux mineurs, dans des frappes aériennes nocturnes dans le centre et le sud du territoire palestinien. Ainsi, « quatre martyrs », un couple et deux enfants mineurs de la même famille, ainsi que « des dizaines de blessés », ont été transportés vers des hôpitaux après une frappe aérienne vers 1h30 (22h30 GMT vendredi) sur une habitation dans le quartier Amal de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien. A cela s’ajoutent « deux morts et plusieurs blessés, dont des enfants », dans une frappe une demi-heure plus tard sur une habitation dans le camp de réfugiés palestiniens de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Dans le nord de la bande de Gaza, l’hôpital Al-Awda a signalé que trois membres de son personnel avaient été blessés dans des bombardements de drones israéliens. Selon l’AFP, l’armée d’occupation israélienne a affirmé avoir, au cours des dernières 24 heures, frappé plus de 75 « cibles terroristes ».

Face à une indignation croissante à l’international sur le blocus israélien, qui a provoqué de graves pénuries de nourriture et de médicaments, Israël a commencé à laisser entrer de l’aide lundi, au compte-gouttes, pour la première fois depuis le 2 mars. « Enfin, l’aide humanitaire entre » mais ce qui est autorisé par Israël ne représente « qu’une pincée d’aide alors qu’un déluge est nécessaire », a dit le patron de l’ONU à la presse à New York, tout en condamnant l’intensification de l’offensive militaire israélienne « avec des niveaux de morts et de destruction atroces ».

Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial PAM a indiqué vendredi que 15 de ses camions « ont été pillés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de Gaza, alors qu’ils se dirigeaient vers des boulangeries soutenues par le PAM ». L’agence onusienne a appelé les autorités israéliennes à « permettre l’entrée de volumes beaucoup plus importants d’aide alimentaire, et plus rapidement ».

Le Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a annoncé que 107 camions d’aide humanitaire étaient entrés à Gaza jeudi. Mais Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a rappelé vendredi que pendant la trêve de six semaines rompue en mars, entre 500 et 600 camions entraient quotidiennement. « Personne ne devrait être surpris ou choqué de voir des scènes où une aide précieuse est pillée », a-t-il écrit sur X, ajoutant que « le peuple de Gaza est affamé depuis plus de onze semaines ».

Cette situation chaotique serait aussi due au manque d’agents de sécurité qui sont ciblés par l’armée israélienne. On signale qu’au moins six d’entre eux, assurant la protection de l’aide humanitaire contre le pillage dans le centre de la bande de Gaza, ont été tués mardi lors de raids israéliens, a rapporté le bureau des médias du gouvernement de Gaza qui a déclaré qu’Israël a lancé huit attaques contre les agents de sécurité qui protégeaient l’aide. « Il est désormais clair que l’armée d’occupation opère de manière systématique pour permettre le pillage des camions d’aide et de médicaments afin de s’assurer qu’ils ne parviennent pas à ceux qui en ont besoin », a précisé un communiqué de la même source.

Les actes dans la bande de Gaza « vont dans le sens d’un nettoyage ethnique et d’un génocide », a dénoncé une rapporteure de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

La guerre génocidaire israélienne menée à Gaza a fait au moins 53.822 martyrs, et plus de 120 mille blessés majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

L’ONG Trial International a demandé aux autorités suisses d’ouvrir des enquêtes administratives pour déterminer si la fondation Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soutenue par les Etats-Unis et qui affirme vouloir distribuer l’aide humanitaire à Gaza, respectait le droit.

Trial International a déposé les dénonciations auprès de l’autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) et du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), « afin de contrôler d’une part la conformité des activités de la GHF avec ses propres statuts et l’ordre juridique suisse, d’autre part avec la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP) », précise-t-elle dans un communiqué publié vendredi.

L’ONU a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’elle ne participera pas à la distribution d’aide par cette fondation, créée il y a quelques mois et dont le siège est à Genève, estimant qu’elle ne respectait pas les principes « d’impartialité, de neutralité et d’indépendance ».

La Fondation humanitaire de Gaza a annoncé le 14 mai vouloir distribuer près de 300 millions de repas pour une période initiale de 90 jours, mais a insisté cette semaine sur le fait qu’elle souhaitait collaborer avec l’ONU et les organisations humanitaires présentes sur le terrain. Dans un communiqué publié mercredi, elle indique aussi qu’elle fera appel à des « entreprises de sécurité pour transporter l’aide depuis les points de passage jusqu’aux sites de distribution sécurisés » et « une fois sur place, l’aide sera distribuée directement à la population de Gaza par des équipes humanitaires civiles ».

Cet aspect inquiète Trial International. « Le recours prévu à des sociétés de sécurité privées entraîne une militarisation risquée de l’aide, qui ne se justifie pas dans un contexte où les Nations unies et les ONG humanitaires disposent de l’impartialité, des ressources et de l’expertise nécessaires pour distribuer cette aide sans délai à la population civile », souligne Philip Grant, directeur exécutif de Trial International dans le communiqué.

Les modalités de distribution de l’aide humanitaire affichées par la GHF ont été unanimement critiquées par les acteurs humanitaires, souligne encore Trial International. « L’aménagement de points de distribution dans certaines zones géographiques ciblées limite fortement l’accès à une aide vitale, déjà trop longtemps retenue par Israël en violation manifeste du DIH (Droits international humanitaire), pour une large partie de la population qui pourrait alors être forcée – pour autant même qu’elle le puisse – de se déplacer », souligne l’ONG. Une telle pratique risque d’enfreindre les principes d’impartialité, de neutralité, d’indépendance et d’humanité, ainsi que de contrevenir au droit international humanitaire, souligne-t-elle.