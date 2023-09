La marine iranienne en alerte : Mise en garde de Téhéran à Paris et Washington

A.R. Tangsiri a ajouté, rapporte l’agence iranienne Tasnim, que « le Golfe est une zone fermée. Si quelque chose arrive à l’un des sous-marins et que le réacteur du sous-marin rencontre un problème ou est impliqué dans un accident avec d’autres navires, cela provoquera une pollution dans cette zone durant 11 années ». Il a poursuivi que « cela signifie que pendant 11 années, il n’y aura plus de poissons ni d’animaux marins dans cette région et ses eaux seront inutilisables. La vérité est qu’une catastrophe se produira dans la région du Golfe ».

Il a également souligné « qu’il est intéressant de noter que ces mêmes pays ne permettent pas à leurs navires nucléaires de naviguer dans leurs baies fermées, mais ils le font dans les eaux du Golfe, alors que cela est interdit et ne devrait pas se produire ».

A.R. Tangsiri a conclu que « l’Iran peut coopérer avec les pays voisins pour assurer la sécurité de cette région dans le cadre de l’alliance des huit États du Golfe et des peuples de la région pour vivre en paix ».

Tasnim a indiqué que « les déclarations de Tangsiri ont été faites lors de sa rencontre avec le commandant des forces de défense aérienne de l’armée iranienne, le général de brigade Amir Sabahifard ».

Le commandant des forces navales des Gardiens de la révolution iranienne a annoncé dimanche, la fabrication de drones amphibies par de jeunes spécialistes de la force navale, expliquant que ce drone est capable de porter des missiles et des bombes. Il avait déjà souligné jeudi dernier que la défense aérienne de l’armée iranienne possédait les systèmes les plus modernes et les mieux équipés.

Le 3 septembre, le général de brigade Haider Majrad, commandant adjoint de la deuxième région des forces navales du Corps des Gardiens de la révolution iraniens, a déclaré que les forces navales du CGRI ont mené un défilé naval baptisé Eqtedar dans les eaux du Golfe, près des forces US présentes sur place.