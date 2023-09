Paix au Yémen : Les aprioris fixés par M. al Mashat

Dans un discours prononcé à l’occasion du 61e anniversaire de la révolution du 26 septembre, Mahdi Al-Mashat a déclaré que « la vision traditionnelle qui a prévalu au fil des décennies a grandement nui au 26 septembre et l’a transformé en une journée d’insultes, d’insultes et de clowneries ».

Il a souligné que « la révolution du 21 septembre 2014 est intervenue pour restaurer le respect de toutes nos journées et de nos luttes nationales, en particulier le 26 septembre », tout en insistant sur le fait que « la révolution du 21 septembre, avec sa direction avisée, nous oblige à éviter toutes les erreurs commises par nos prédécesseurs et nous oblige à bâtir sur tout ce qui est juste ».

M. Al-Mashat estime que « des solutions justes doivent garantir le respect total et intact de nos droits, conduisant à l’élimination de tous les facteurs de haine entre les peuples d’un pays et d’une nation ». Il a souligné « la fin immédiate du blocus et l’adoption rapide de mesures de confiance sur les plans humanitaire et économique », ajoutant « que la première étape pour le rétablissement de la confiance réciproque est l’ouverture totale des aéroports et des ports et le paiement des salaires ».

Il est à noter qu’il y a quelques jours, les forces armées yéménites ont organisé un immense défilé militaire dans la capitale yéménite, Sanaa, à l’occasion du neuvième anniversaire de la révolution du 21 septembre. Une occasion pour dévoiler un arsenal d’armes stratégiques, testées par l’armée yéménite, en plus de la participation d’avions de guerre appartenant aux forces armées yéménites pour la première fois depuis des années.