La FIFA en alerte : La haine et le racisme alimentent les réseaux sociaux

L’instance mondiale indique avoir analysé plus de 6 millions de publications et commentaires, soit une hausse de 33 % par rapport au même stade du Mondial 2022. Cette surveillance a permis de masquer 181 000 commentaires haineux et d’ouvrir près d’un millier d’enquêtes visant des utilisateurs soupçonnés d’avoir diffusé des contenus abusifs.

La FIFA souligne que les messages racistes constituent désormais la principale catégorie d’insultes recensées pendant le tournoi. Avec l’élargissement de la compétition à 48 sélections, le nombre de publications offensantes relevées est 13 fois supérieur à celui enregistré lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Le SMPS, qui affirme avoir déjà contribué au retrait de plus de 30 millions de contenus abusifs depuis sa création en 2022, entend désormais renforcer son action en collaborant avec les autorités afin d’engager des poursuites lorsque les faits le permettent.

Le phénomène s’est poursuivi lors du début de la phase à élimination directe. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc, les internationaux néerlandais Crysencio Summerville, Justin Kluivert et Quinten Timber ont notamment été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué leur tir au but.