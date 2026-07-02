Home SportsFootballDes vols vers Houston : La RAM mobilisée pour les aficionados des Lions de l’Atlas
FootballMondial 2026Royal Air MarocSportsSports

Des vols vers Houston : La RAM mobilisée pour les aficionados des Lions de l’Atlas

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Des vols vers Houston : La RAM mobilisée pour les aficionados des Lions de l’Atlas

« Royal Air Maroc déploie un programme aérien exclusif entre Casablanca et Houston. La Compagnie mobilise au total 12 vols directs reliant les deux villes, offrant une capacité de plus de 3.000 sièges, afin d’assurer le transport des supporters marocains dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Ces vols marquent une première pour Royal Air Maroc, qui desservira à cette occasion, la ville de Houston pour la première fois », indique un communiqué de RAM.

Les billets sont proposés à un tarif fixe de 10.000 DH TTC en classe économique, aller-retour, non modifiables et non remboursables. Ils ont été mis en vente ce mercredi 1er juillet 2026 à 10H00, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié « https://golions.royalairmaroc.com« .

Après avoir assuré le déplacement de milliers de passionnés lors des précédentes rencontres de la compétition, Royal Air Maroc déploie ce nouveau pont aérien afin de permettre aux supporters d’accompagner les Lions de l’Atlas lors de leur prochaine rencontre face au Canada, prévue le samedi 4 juillet à Houston (Texas).

You may also like

Mondial 2026 8è de finale : Les Three Lions terrassent les Léopards

8è de finale : La magie des Diables rouges opère contre les Lions de...

8è de finale : Les Américains écrasent les Bosniaques

La FIFA en alerte : La haine et le racisme alimentent les réseaux sociaux

Mondial 2026 : Après la défaite face au Maroc, R. Koeman jette l’éponge !

Choc Maroc-Pays-Bas : I. Diop élu meilleur joueur

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.