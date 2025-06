Israël prend d’assaut Naplouse : En dépit des dénonciations internationales, le processus d’annexion s’étend en Cisjordanie...

Peu après minuit, des dizaines de véhicules militaires sont entrés dans cette grande ville palestinienne, a constaté un correspondant de l’AFP, qui précise qu’un couvre-feu avait été annoncé la veille par haut-parleurs. Mardi, des soldats israéliens sont entrés dans des magasins pour les fouiller, et ont arrêté plusieurs personnes pour les interroger, toujours selon le même correspondant.

Selon l’AFP, les opérations militaires se concentrent sur la vieille ville, une zone densément peuplée, en bordure d’une grande place du centre-ville où des jeunes hommes et des garçons se sont réunis pour brûler des pneus et jeter des pierres sur les véhicules blindés de l’armée. La chaine qatarie al-Jazeera a rapporté de son côté que les soldats israéliens ont ouvert le feu à balles réelles sur les gens et ont tiré des gaz lacrymogènes depuis leurs voitures. Le Croissant-rouge palestinien a déclaré avoir pris en charge au moins 60 blessés, la plupart pour inhalation de gaz lacrymogène.

Les images montrent une altercation entre un jeune palestinien et des soldats de l’occupation qui l’ont roué de coups avant d’ouvrir le feu sur lui puis ont interdit aux secours de l’évacuer. Ce quartier, habituellement très fréquenté, semble presque vide, et la plupart des commerces sont fermés.

Dans le cadre de son offensive menée depuis le 21 janvier, l’armée d’occupation a attaqué les camps de Jénine, Tulkarem et de Nous Chams. Dans la soirée de lundi, des sources locales ont indiqué qu’elle a distribué une carte dans laquelle elle précise que 100 maisons situées dans les quartiers du camp de Jénine seront détruites dans les 72 prochaines heures. Elle y avait détruit 66 maisons le mois de mars dernier. Portant à plus de 600 les maisons détruites dans ce camp entièrement ou partiellement depuis janvier 2025. Mardi, les autorités d’occupation ont délivré de nouveaux avis de démolition à 45 maisons du village de Nu’man, à l’est de Bethléem, menaçant ainsi un déplacement massif imminent des habitants.

Jamal Darawi, chef du conseil du village de Nu’man, a indiqué que les forces d’occupation avaient pris d’assaut le village et distribué les avis à toutes les maisons. Il a expliqué que c’était la deuxième fois en quelques mois que les habitants recevaient ces avis massifs. Il a expliqué que l’occupation avait informé verbalement le conseil du village que ces avis pourraient être les derniers et qu’ils seraient suivis d’opérations de démolition immédiates. Il a estimé que « ce qui se passe est une catastrophe qui menace l’existence d’un village entier peuplé de plus de 150 personnes, dont une majorité d’enfants et de femmes ».

Les démolitions de bâtiments résidentiels se poursuivent aussi dans le camp de Tulkarem et Nour chams. Elles visent dans les prochains jours 106 bâtiments, comptant plus de 250 unités résidentielles et des dizaines de commerces.

Selon les données publiées par al-Jazeera, 400 bâtiments ont été détruits entièrement et 2.573 partiellement dans ces deux camps bouclés par l’armée d’occupation et au moins 5 mille familles palestiniennes les ont quittés, ce qui équivaut à plus de 25 mille personnes.

Ces agressions s’inscrivent dans le cadre d’un projet destiné à occuper et annexer la Cisjordanie, comme l’affichent ouvertement des ministres israéliens au pouvoir. Le mois de mai dernier, Israël a annoncé la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Deux des 22 colonies annoncées, Homesh et Sa-Nur, sont particulièrement symboliques : situées dans le nord de la Cisjordanie, elles sont en fait des réimplantations car elles avaient été évacuées en 2005 dans le cadre du plan de désengagement israélien de la bande de Gaza promu alors par le Premier ministre Ariel Sharon.

Selon des ONG de défense des droits humains ou de lutte contre la colonisation, les faits accomplis sur le terrain en vue de l’annexion au moins de facto de la Cisjordanie n’ont jamais autant progressé que sous ce gouvernement.

Un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui couvre la période allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, révèle que des mesures ont été prises pour mettre en œuvre des plans de construction de plus de 20.000 unités de logement dans des colonies israéliennes nouvelles ou existantes, à Jérusalem-Est, tandis que 214 propriétés et structures palestiniennes ont été démolies à Jérusalem-Est. Plus de 10 300 unités dans les colonies israéliennes existantes dans le reste de la Cisjordanie sont prévues et 49 nouveaux avant-postes israéliens ont été créés, ce qui est sans précédent, selon le rapport publié en mars 2025.

Après deux années particulièrement meurtrières au cours desquelles l’armée et les colons israéliens ont intensifié leurs attaques, assorties d’une expansion des colonies, les violences y ont explosé depuis le début de la guerre de Gaza. Au moins 974 Palestiniens, parmi lesquels des combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon des données de l’Autorité palestinienne. 7.000 ont été blessés et plus de 17 mille ont été arrêtés.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 35 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.