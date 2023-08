Israël en voie d’extinction : Révélations prémonitoires de T. Pardo

T. Pardo a estimé « qu’Israël a activé le mécanisme d’autodestruction et approche de sa fin », ajoutant que « l’autodestruction d’Israël remonte à avant la formation de l’actuelle coalition israélienne, dirigé par Netanyahu, c’est-à-dire avant l’élaboration du plan d’amendement judiciaire ».

Avec les défis internes et externes croissants auxquels est confronté le gouvernement d’occupation, en raison du plan d’amendements judiciaires, les avertissements de la part de divers cercles politiques, militaires et médiatiques israéliens ne cessent de se multiplier, selon lesquels l’entité israélienne se dirige vers une guerre interne, et pourrait rendre son « dernier souffle ».

Cette question a été explicitement évoquée par Ehud Park, ancien Premier ministre israélien, dans un article du journal Yedioth Ahronoth, rappelant que « tout au long de l’histoire juive, les Juifs n’ont pas eu d’Etat pendant plus de 80 ans ».

« Nous avons dépassé le point de non-retour, et Israël respire son dernier souffle, et il n’y a aucun goût à y vivre, et les Israéliens réalisent, depuis qu’ils sont venus en Palestine, qu’ils sont victimes d’un mensonge inventé par le mouvement sioniste », avait plus tôt indiqué Ari Shavit, analyste israélien,

Dans un contexte annexe, un sondage réalisé par Channel 13 a révélé que 56% des Israéliens craignent que les tensions ne dégénèrent en guerre interne. Un autre sondage, mené par Channel 12, a révélé qu’environ un tiers des Israéliens envisagent de quitter Israël, avec l’insistance du gouvernement Netanyahu à adopter les amendements judiciaires.

Le journal israélien Maariv a publié un sondage, à la fin du mois dernier, montrant que 58% des colons craignent une véritable guerre interne en Israël.

Des dizaines de milliers de colons sont descendus dans les rues de la Palestine occupée, samedi, pour la 31e semaine, pour protester contre le plan d’amendements judiciaires proposé par le gouvernement. Les organisateurs des marches de protestation ont estimé à 120 000 les colons ayant participé à la manifestation de Tel-Aviv.