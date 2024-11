Investissement : De mai 2023 à novembre 2024. 140 Mrds DH de capitaux d’exploitation des projets industriels approuvés

Intervenant lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale du gouvernement à la Chambre des conseillers axée sur « la politique nationale d’industrialisation », A. Akhannouch a affirmé que la nouvelle Charte d’investissement est de nature à s’ériger en mécanisme essentiel de renforcement de la compétitivité industrielle, en développant l’arsenal législatif et réglementaire afin d’inciter les investisseurs locaux et étrangers à orienter leurs investissements vers les secteurs prioritaires, dont celui de l’industrie.

En outre, A. Akhannouch a évoqué les mesures incitatives comprises dans la nouvelle Charte d’Investissement, entrée en vigueur en fin 2022 et visant à améliorer le climat des affaires et renforcer l’attractivité du secteur industriel, en présentant des incitations financières et spatiales permettant de réduire les coûts pour les investisseurs. Dans ce sens, il a précisé que le gouvernement veille, à travers cette Charte, à créer une égalité spatiale en termes de répartition des investissements, afin de faire bénéficier les différentes provinces de l’effort d’investissement industriel entrepris par le gouvernement, insistant sur l’importance cruciale que cela revêt pour l’économie marocaine, qui accorde un intérêt particulier à l’encouragement de l’innovation et de la technologie avancée dans les industries de transformation. La Charte encourage l’investissement dans les secteurs constituant les métiers d’avenir pour le Maroc, à l’instar des industries électroniques, automobiles et d’aviation ainsi que l’investissement dans les secteurs émergents comme l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et la biotechnologie, a ajouté A. Akhannouch.

Le Chef du gouvernement a souligné qu’en vue de réunir les conditions nécessaires à la réussite de l’écosystème d’investissement au Maroc, y compris l’investissement industriel, le gouvernement a procédé à la simplification de 22 décisions administratives liées à l’investissement, notamment à travers leur numérisation via la plateforme électronique « CRI-Invest » et en réduisant de 45% le nombre de documents requis, relatifs principalement à l’éligibilité des projets, à la mobilisation du foncier, aux autorisations de construction que les permis d’exploitation. Et d’affirmer que le gouvernement s’est engagé, dans cette perspective réformatrice, à mettre en œuvre une nouvelle vision pour les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), basée notamment sur le renforcement de leurs rôles, la simplification des procédures d’investissement et l’élaboration des conventions y afférentes tout en assurant le suivi des projets d’investissement.

Afin de garantir une interaction rapide avec les demandes des investisseurs, A. Akhannouch a souligné qu’il a été décidé de déléguer au niveau régional l’examen des dossiers d’investissement dont la valeur est comprise entre 50 et 250 millions de dirhams, après avoir doté les Commissions Régionales Unifiées de l’Investissement des outils nécessaires pour accélérer l’approbation des dossiers et projets d’investissement dans des délais raisonnables. Il a poursuivi que le gouvernement, conscient de l’importance d’accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), y compris celles à vocation industrielle, travaille à finaliser le cadre juridique spécifique en vue de mettre en place un système de soutien à l’investissement destiné à cette composante essentielle du tissu économique national, véritable moteur de création d’emplois. Et de conclure que le gouvernement poursuivra ses efforts dans ce sens en vue de promouvoir les atouts du Maroc en matière d’investissement à l’échelle internationale, en renforçant notamment le rôle des Marocains résidant à l’étranger.