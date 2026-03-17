Incursions israéliennes dans le sud-Liban : Le Hezbollah riposte et tire un barrage de missiles sur Israël

À l’aube, la Résistance a déclaré avoir visé un char Merkava dans le projet Taybeh à l’aide d’un missile guidé. Après que l’ennemi s’est précipité pour évacuer ses pertes sous un épais rideau de fumée, les combattants l’ont de nouveau frappé avec des obus d’artillerie et une salve de roquettes. Par la suite, un second char Merkava a été directement atteint par un missile guidé dans la même zone, portant à cinq le nombre de chars ciblés depuis lundi soir.

D’autres salves de roquettes ont également visé des rassemblements de soldats de l’occupation à Jdeidet Meiss el-Jabal, sur le site d’Al-Assi surplombant la localité, ainsi qu’au sud du village frontalier de Maroun al-Ras.

La Résistance a aussi ciblé des troupes ennemies sur la colline de Hamames, au sud de la ville de Khiam, et dans la colonie de Miskav Am.

Et puis dans le cadre de sa menace contre les colonies du Nord, les combattants de la Résistance ont une fois de plus frappé la colonie de Nahariya par une salve de roquettes.

Par ailleurs, le bilan des opérations de la Résistance islamique pour la journée de lundi s’est élevé à 23 opérations, ciblant des rassemblements et des véhicules de l’occupation infiltrés en territoire libanais, en plus de frappes contre des objectifs sécuritaires et militaires en profondeur dans les territoires palestiniens occupés.

La Résistance poursuit sa riposte à l’agression israélienne massive contre le Liban, relancée à l’aube du 2 mars dernier, et continue de faire face aux incursions de l’armée d’occupation dans le cadre de l’opération « Al-Asf al-Ma’koul ». Elle a en outre diffusé une vidéo du ciblage de la base aérienne de Palmachim, appartenant à l’armée ennemie israélienne, au sud de Tel-Aviv, à l’aide de missiles qualitatifs.

L’armée ennemie israélienne, qui mène depuis le début du mois avec des troupes au sol et des blindés des incursions dans le sud du Liban, a déclaré avoir entamé « des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans la région ». Elle a indiqué avoir investi la 91e division alors que le gouvernement envisage d’approuver une demande soumise par l’armée visant à relever le plafond de mobilisation des forces de réserve d’environ 280 000 soldats à 450 000.

Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, citant un responsable de l’armée israélienne, « les combats au Liban pourraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai, et nous resterons au Sud-Liban aussi longtemps que nécessaire. Notre mission est en cours et sans date de fin précise. »

Dans son état des lieux de la situation au sud, le correspondant d’al-Manar a indiqué que la campagne terrestre implique « cinq divisions militaires, dont des brigades d’élite » Il rapporte qu’elles ont tenté une progression avec des chars vers les localités frontalières de premier ligne, à savoir : « Tel al-Nahas et Wadi al-Aasafir à al-Khiam, Tell al-Qaba’ à Markaba, Khallat al-Mahafir dans la localité d’Odaysseh, Wadi Hounin, la région de Qawzah et le quartier de al-Khanouq dans la localité de Aitaroun ».

Selon la même source, « l’ennemi tente depuis de s’emparer de la localité d’al-Khiam par des offensives répétées, mais se heurte à une résistance farouche dans une zone frontalière qu’il pensait pouvoir pénétrer aisément, comme c’était le cas avant le début du conflit ». Il a rendu compte de tentatives d’avancée en direction de la localité de Taybeh, où des chars et des bulldozers israéliens sont la cible de missiles guidés dans le secteur d’Asaker, sur la route d’Odaysseh, et dans la zone du projet hydraulique de Taybeh.

Le correspondant d’al-Manar a livré une carte de l’incursion attendue dans la zone frontalière, établie d’après la situation connue depuis 15 mois assurant que les forces israéliennes progressent de la région de Birkat al-Naqqar vers la périphérie sud de la localité de Chebaa et mènent des incursions dans la zone d’Azrael, au sud de la ville de Kfarshouba, depuis la position de Samaqa. Elles y restent plusieurs heures avant de se retirer.

Il a ajouté : « Le troisième jour des affrontements, les forces ennemies ont progressé et pris le contrôle d’une vaste zone de Wazzani et de ses vergers, ainsi que de Sarda et d’Amra, après le retrait de l’armée libanaise ».

Selon lui, les forces ennemies opéraient déjà dans cette zone avant la guerre, car elle se situe derrière la nouvelle position établie sur la colline occupée de Hamames. « Des bulldozers ennemis ont coupé la route entre Ain Arab et celle menant à Wazzani et au carrefour de Khiam. Après plus de sept tentatives d’avancée sous un intense feu aérien, des tirs d’artillerie et des tirs de mitrailleuses, la dernière ayant eu lieu à l’aube, les forces ennemies sont parvenues à prendre le contrôle des quartiers Est et Sud de Khiam, jusqu’au centre-ville. Les quartiers Nord et Ouest restent totalement hors de leur contrôle et subissent des bombardements et des frappes aériennes », a-t-il indiqué. Plus, l’armée israélienne a établi une position d’artillerie et une arrière-garde à Tell al-Nahas, au nord de Kfarkela, et progresse dans la localité sans y établir de positions avancées.

Concernant la localité d’Odaysseh, il rapporte que grâce à sa situation géographique entre trois collines, l’armée israélienne a pu y faire entrer ses chars depuis la colonie de Misgav Am et commence à avancer vers la périphérie de Taybeh et son projet d’adduction d’eau. Elle s’est également emparée de la position nouvellement établie par l’armée libanaise sur Tell al-Awida après le retrait de cette dernière. « Depuis Wadi Hounine, les forces ennemies ont pénétré dans la ville de Rab Thalathin et se sont positionnées à l’arrière, près du réservoir détruit, d’où elles bombardent des maisons. » Dès le premier jour, assure-t-il, la position nouvellement établie à Hounine a servi de point de départ pour des incursions vers les localités de Houla et Markaba. Des forces ennemies étaient positionnées dans le quartier Est de Houla et dans la vallée al-Ballout, entre Houla et Markaba, ainsi que sur et autour de la colline de la Qaba’, à l’est de Markaba. Selon lui, à Mays al-Jabal, aucune information ne faisait état de la présence de forces ennemies, mais une première incursion a eu lieu le deuxième jour, en direction de l’hôpital gouvernemental.

Et de poursuivre qu « à Blida, les forces ennemies progressaient dans le secteur ouest depuis Aitaroun lorsqu’elles ont rencontré des résistants. Ces derniers jours, les tentatives d’avancée vers la localité d’Aitaroun se sont poursuivies, les forces ennemies parvenant à prendre le contrôle de certains quartiers sud et est. » Plus, dans la ville dévastée de Maroun al-Ras, « les forces ennemies sont positionnées près du parc et autour du mont Kahil », a-t-il ajouté indiquant que le même scénario se répète dans les localités de Yaroun, Aita al-Chaab, Ramiya et d’autres villages du secteur ouest, où des incursions limitées ont eu lieu et ont été contrées par la résistance à l’aide d’armes appropriées. Et de conclure que « tous les mouvements et incursions » dans les villages frontaliers font l’objet de tirs quotidiens de la résistance effectués à l’aide de diverses armes. La résistance cible également toutes les positions nouvellement établies, les postes frontières et les rassemblements environnants.

La résistance a détruit des chars et des fortifications à al-Khiam, Tel al-Nahas, al-Mutla, Odaysseh, dans le projet de Taybeh, à Markaba, Houla, Aitaroun, Jabal Balat et Jal al-Alam, et a infligé des pertes à l’ennemi, de son propre aveu, malgré le black-out médiatique total. Elle continue aussi de bombarder les colonies et les bases militaires ennemies dans les territoires occupés « ses roquettes, y compris les missiles de précision, ayant atteint Tel Aviv, Nahariyya, Haïfa, Acre, Safed, Tibériade et le Golan syrien ».

Dans la soirée de lundi, la police de l’occupation a fait état qu’un bâtiment a été touché dans la colonie de Nahariyya par un projectile tiré depuis le Liban. Des médias israéliens ont indiqué que des Israéliens ont été ensevelis sous les décombres avant que les secours ne dégagent 5 d’entre eux. Il y a eu au moins 15 blessés. Selon l’armée ennemie, l’attaque est due à une roquette tirée depuis le Liban et non à un fragment de missile d’interception. La Résistance islamique avait dans son communique N 12 revendiqué une opération aux drones et aux roquettes contre cette colonie.

Pour rappel, le Hezbollah a revendiqué lundi 23 opérations. Au milieu de la journée, ses combattants ont abattu un drone Hermes 450 au dessus de Bint Jbeil. Les avions israéliens ont par la suite bombardé l’endroit où il s’est écrasé.

Dans la nuit de lundi, le correspondant d’al-Manar a rendu compte de raids ennemis sur plusieurs localités dont entre autres : Rihane, Deir Kifa, les hauteur Jabal al-Rafi’, Chaqra (district de Nabatuyeh) , la localite de Taybeh, Srifa, Aita al-Chaab, Nabatiyeh Fawqa, Haroufe, Tyr, Sultaniyeh, Yohmor (Békaa)… Un raid sur la localité de Mayfadoune a tué 4 personnes dont deux enfants. Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des martyrs depuis le 2 mars s’élève désormais à 886 et celui des blessés à 2141.