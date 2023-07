Impliquer la monarchie espagnole dans le dossier Maroc : A Sebta, le représentant du PP y croit

Menant campagne pour les élections au Congrès, J. Celaya a mis en exergue l’importance de rétablir un rôle plus actif pour Felipe VI dans les relations diplomatiques entre Madrid et Rabat. A ses yeux, cette démarche permettrait d’améliorer les liens qui unissent les deux Royaumes et de concrétiser des objectifs essentiels, notamment l’ouverture de la douane commerciale à la frontière de Tarajal, projet annoncé par le gouvernement de coalition du PSOE et d’Unidas Podemos pour le mois de janvier, mais qui n’a pas encore vu le jour malgré les essais pilotes.

A l’issue de sa rencontre avec les représentants du patronat local, J. Celaya a exprimé aux médias ses inquiétudes concernant la reprise des ventes vers le Maroc. Il a en ce sens évoqué les préoccupations des chefs d’entreprise qui souhaitent voir les échanges commerciaux se renforcer avec Rabat. Néanmoins, le PP considère que l’avenir de Sebta réside dans une orientation du développement économique vers « plus d’Espagne et plus d’Europe », devait-il préciser. Cette approche vise à dynamiser l’économie de la région en renforçant ses liens commerciaux avec l’Union européenne et en favorisant un développement durable et prospère en interne. « Nous avons l’espoir qu’avec un futur gouvernement du PP, les bonnes relations avec le pays voisin, le Maroc, seront rétablies, et que la promesse d’ouverture de la douane commerciale de Tarajal sera concrétisée », a précisé le candidat. Il a également fait savoir que, tout d’abord, un gouvernement central dirigé par Feijóo « n’aura pas le problème que connaît celui de Sánchez, divisé entre des ministres du PSOE et de Podemos avec des visions très différentes de la politique étrangère de l’Espagne, y compris sur des questions clés touchant les intérêts du Maroc, telle que le Sahara ». « Une autre chose qui ne se produira pas avec le PP, c’est que nous sommes fiers de notre Roi et de son rôle si important en tant que chef de l’État dans la représentation extérieure institutionnelle de notre pays, notamment avec les pays arabes », a ajouté le politicien.

J. Celaya, accompagné de Cuca Gamarra, secrétaire général du PP au niveau national, s’est réuni mardi avec des représentants de la Chambre de commerce. Au cœur des discussions, le rétablissement des bonnes relations entre l’Espagne et le Maroc, avec un accent particulier sur le volet des échanges commerciaux entre les deux pays en vue de favoriser le développement économique de Sebta.

Dans des déclarations à El Faro, le « numéro 2 » du PP a souligné que si Alberto Núñez Feijóo, président du parti, accède à La Moncloa, les relations avec Rabat seront fondées sur « le respect mutuel, le bon voisinage et la loyauté entre voisins ». « Il est important de souligner que Feijóo a déjà précisé que sa première visite à l’étranger, s’il est président, sera au Maroc, ce qui en dit long sur la façon dont il souhaite que ces relations soient avec un pays voisin. Cela doit être pris en compte, tout comme l’exigence de réciprocité et de loyauté mutuelle, c’est ainsi que se construisent les bonnes relations entre voisins », a enfin laissé entendre C. Gamara.