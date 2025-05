Immobilier : Héritage Immobilier lance un nouveau projet résidentiel à Skhirat. Cap sur Bianca...

Bianca propose des villas et des appartements dotés d’espaces lumineux et fonctionnels. Les villas, bâties sur des terrains de 200 à 400 m2 disposent de piscines privées à partir de 3,2 MDH. Elles sont dotées au rez-de-chaussée d’un double salon, d’une salle à manger, d’une cuisine spacieuse et d’une chambre de personnel. À l’étage, quatre chambres dont deux suites, offrent un espace adapté pour accueillir toute la famille. « Bianca est un projet résidentiel qui offre bien plus qu’un logement : c’est un véritable art de vivre, où chaque détail a été pensé pour garantir confort et sérénité dans un projet à taille humaine. », déclare El Mehdi RAHOUTI, Directeur Général d’ALH REAL ESTATE. Les appartements, d’une surface à partir de 70 m2 pour les deux chambres et de 96 m2 pour trois chambres, bénéficient de larges terrasses avec vues panoramiques sur l’océan et sur une large piscine résidentielle qui sont proposés à partir de 1,1 MDH. La résidence est dotée d’un parking en sous-sol et d’un jardin aménagé.

L’aménagement a été pensé pour offrir un cadre de vie adapté aux familles et aux résidents en quête de tranquillité. L’élégance se révèle dans chaque détail, des finitions haut de gamme aux matériaux nobles sélectionnés avec soin. Les espaces de vie lumineux et aérés sont conçus pour répondre aux attentes des plus exigeants. Située à Skhirat Plage, la résidence Bianca se trouve à proximité des principales infrastructures urbaines, notamment des commerces et des services essentiels. Son emplacement permet de profiter d’un cadre naturel tout en restant connecté aux centres urbains environnants.