RSE : Marsa Maroc crée “Ports4Impact”. Démarche citoyenne affichée...

Cette initiative vient donner un nouvel élan à une dynamique déjà bien ancrée au sein de Marsa Maroc, tout en créant un cadre d’intervention plus agile et plus ouvert aux partenariats avec la société civile et les porteurs de projets, indique le groupe. “Ports4Impact” s’inscrit dans la continuité de la stratégie RSE de Marsa Maroc et en constitue une évolution logique. Avec cette entité, Marsa Maroc entend, ainsi, franchir un nouveau cap dans sa démarche citoyenne, en optimisant ses interventions dans ce cadre, en renforçant leur impact et en les inscrivant dans une logique de partenariats durables et impactants.

La dénomination “Ports4Impact” exprime pleinement l’ambition, pour Marsa Maroc, de faire des ports non seulement des plateformes économiques mais, également, des vecteurs d’impact social, environnemental et culturel. Cette entité aura vocation à piloter les différents projets RSE existants, à en initier de nouveaux, et à mobiliser les forces vives autour d’actions à fort impact dans les domaines de l’environnement, de l’inclusion sociale, du sport, de l’art, de la culture et plus largement, toutes initiatives alignées avec la feuille de route RSE de Marsa Maroc et avec les priorités nationales.

Avec “Ports4Impact”, Marsa Maroc réaffirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le développement économique et social de ses régions d’implantation au Maroc et à l’international, en accompagnant les dynamiques locales et en contribuant à l’effort collectif pour répondre aux attentes des communautés. Cette initiative s’inscrit dans une vision à long terme, cohérente avec les valeurs de responsabilité, d’engagement et de performance durable qui guident l’action de Marsa Maroc depuis sa création.

Leader national de la gestion de terminaux portuaires, opérant 25 terminaux dans 11 ports, Marsa Maroc met également la responsabilité sociétale au cœur de son action, à travers son engagement en faveur de l’environnement, de l’inclusion sociale et de l’éducation. Marsa Maroc soutient depuis sa création le sport national, véritable levier de cohésion sociale et d’épanouissement de la jeunesse.