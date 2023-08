I. Khan en prison : Le Pakistan en ébullition

L’ex-Premier ministre Pakistanais a été arrêté samedi après avoir été condamné pour corruption à trois ans d’emprisonnement. Il est accusé de vente illégale de cadeaux d’État reçus lors de visites à l’étranger durant son mandat de Premier ministre entre 2018 et 2022, pour une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (446 729 euros).

Selon la police de Lahore, I. Khan a été arrêté par des officiers de la force d’Islamabad. « Le juge Humayun Dilawar a annoncé que l’implication dans des pratiques de corruption a été prouvée », a déclaré la télévision pakistanaise. I. Khan, Premier ministre jusqu’en avril 2022, n’était pas présent à l’audience, mais a été arrêté aussitôt après l’audience, à son domicile.

Aujourd’hui leader du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), le Pakistanais fait l’objet de plus de 150 poursuites judiciaires depuis son éviction du pouvoir. Ce dernier, qui avait été évincé du pouvoir par une motion de censure, estime que le gouvernement cherche à tout prix à l’écarter des prochaines élections et nie tout acte répréhensible.

« Nous allons faire appel du verdict », a déclaré Intezar Hussain Panjutha, l’un des avocats de la défense d’I. Khan. Le PTI a également annoncé, dans un communiqué, avoir déjà déposé un recours auprès de la Cour suprême. L’ancien Premier ministre pakistanais a de son côté exhorté ses partisans à rester « pacifiques et forts » dans un message préenregistré, diffusé après son arrestation et sa condamnation samedi à trois ans de prison dans une affaire de corruption. « Mon arrestation était attendue et j’ai enregistré ce message avant mon arrestation […]. Je veux que les membres de mon parti restent pacifiques, inébranlables et forts », a déclaré I. Khan, dans une vidéo publiée sur son compte X.

Ce n’est pas la première fois qu’I. Khan est arrêté. Le 9 mai, l’ancienne star de cricket reconvertie dans la politique, avait été placée sous écrou pour corruption, avant d’être remise en liberté trois jours plus tard. De violents heurts avaient éclaté entre les forces de l’ordre et ses partisans opposés à son arrestation. Au moins neuf personnes étaient décédées lors de ces affrontements.

À la suite de sa libération, le PTI avait été la cible d’une campagne de répression avec des milliers d’arrestations, des actes d’intimidation et le musellement de la presse.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, envisage de dissoudre le Parlement le 9 août, trois jours avant la fin de son mandat, ont déclaré des sources politiques cette semaine, et des élections générales sont prévues d’ici novembre.