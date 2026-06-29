Huitièmes de finale : Les Bafana Bafana plient bagage !

Longtemps dominés par une solide équipe sud-africaine, les Canadiens ont dû attendre le temps additionnel pour faire la différence grâce à leur capitaine Stephen Eustaquio, auteur du but victorieux à la 92e minute.

Portés par une défense particulièrement compacte composée de Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Okon et Aubrey Modiba, les Bafana Bafana ont résisté durant toute la rencontre aux offensives canadiennes.

Le gardien Ronwen Williams s’est illustré à plusieurs reprises en repoussant les tentatives canadiennes, notamment lors d’une triple occasion consécutive à un corner, impliquant Moïse Bombito, Derek Cornelius et Tajon Buchanan.

Le Canada, emmené par Jonathan David et Alphonso Davies, entré en jeu en fin de rencontre après avoir manqué la phase de groupes en raison d’une blessure, a éprouvé les plus grandes difficultés à se créer des occasions franches.

Face à eux, les Sud-Africains ont tenté de profiter de chaque espace laissé par leur adversaire. L’ailier Oswin Appollis a été le principal danger offensif de son équipe avec plusieurs frappes lointaines menaçantes, sans toutefois parvenir à tromper Maxime Crépeau.

Alors que les deux sélections semblaient se diriger vers une prolongation, Stephen Eustaquio a repris un ballon mal dégagé par la défense sud-africaine pour inscrire le seul but de la rencontre et offrir au Canada une qualification historique.

Pour la première fois de son histoire, la sélection canadienne disputera ainsi un huitième de finale de Coupe du monde.

Trois nouvelles affiches au programme lundi

Au lendemain de cette qualification canadienne, trois nouveaux seizièmes de finale sont au programme ce lundi 29 juin.

Le Brésil ouvrira la journée face au Japon à 19h00 GMT. Invaincue lors de la phase de groupes et première du groupe C, la Seleção tentera d’éviter un nouveau faux pas contre les Samouraïs Bleus, qui avaient créé la surprise en octobre 2025 en battant les Brésiliens pour la première fois de leur histoire.

Quelques heures plus tard, l’Allemagne affrontera le Paraguay au Gillette Stadium de Foxborough à 22h30 GMT. Les champions du monde 2014 abordent cette rencontre avec prudence après leur défaite contre l’Équateur (2-1) lors de leur dernier match de groupe. Le Paraguay s’est quant à lui qualifié parmi les meilleurs troisièmes.

Enfin, le choc de la journée opposera les Pays-Bas au Maroc à 03h00 GMT mardi 30 juin. Les deux sélections ont terminé la phase de groupes sans la moindre défaite, avec deux victoires et un match nul chacune, promettant ainsi l’une des affiches les plus attendues de ce tour.

Le vainqueur de cette confrontation retrouvera le Canada en huitièmes de finale.