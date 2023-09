Guerre inter-soudanaise : Sanctions US contre le clan Daglo

Abderrahim Hamdan Daglo, frère et bras droit du général Hemedti chef des Forces de soutien rapide, a été visé par des sanctions du Trésor américain pour son rôle de dirigeant. Selon la diplomatie US, les membres des FSR se sont rendus coupables de violences et de violations des droits humains. Cela inclut des massacres de civils, des meurtres ethniques et des violences sexuelles, au Darfour et ailleurs.