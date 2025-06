Dans le même temps, le dirigeant russe a félicité les jeunes participants à l’opération militaire spéciale. « Je tiens à féliciter tout particulièrement nos jeunes qui accomplissent leur devoir dans la zone d’opération militaire spéciale. Nos héros, jeunes mais déjà vétérans, deviennent aujourd’hui des mentors pour la nouvelle génération. Chers amis, votre exemple montre vraiment ce que sont nos valeurs morales », a-t-il déclaré, soulignant que « par leurs actes, par leur vie », ils prouvent « la force invincible qui réside dans l’amour de la patrie et dans la volonté de placer la patrie au-dessus de tout ». Le maitre du Kremlin a ajouté qu’il considérait comme extrêmement important d’impliquer activement de telles personnes dans le travail avec les jeunes. Il a rappelé que les jeunes participants au programme « Le temps des héros », après avoir acquis une expérience unique sur les lignes de front, dirigent désormais des organisations publiques pour les enfants et les adolescents et rejoignent les structures fédérales et régionales spécialisées.

Le dirigeant russe a également salué le travail des bénévoles qui viennent en aide aux habitants du Donbass et de la Nouvelle-Russie, ainsi qu’aux régions russes frontalières de l’Ukraine, à savoir celles de Koursk et de Belgorod. Selon lui, chaque année, de plus en plus de jeunes rejoignent le mouvement bénévole. L’avenir de la Russie est indissociable du développement de l’Arctique, qui fait l’objet d’une attention particulière, a encore souligné V. Poutine. « Auparavant, tout le monde citait les propos d’un célèbre scientifique, qui avait déclaré que l’avenir de la Russie se trouvait en Sibérie. Or, aujourd’hui, il est évident que l’avenir de la Russie est dans l’Arctique, dans son développement que nous commençons activement à développer », a-t-il déclaré. « Comment peut-on développer l’Arctique sans la peupler ? Bien sûr, les technologies modernes permettent de travailler par rotation et avec l’aide de spécialistes chargés de certaines tâches », a ajouté V. Poutine, soulignant que « malgré les conditions climatiques difficiles, on a besoin d’une population qui y réside en permanence ». À cette fin, signale-t-il, il est nécessaire de créer des conditions favorables. Le 28 juin, la Russie célèbre la Journée de la jeunesse. À cette occasion, des festivités sont organisées dans tout le pays. L’un des thèmes principaux de ces événements est le 80e anniversaire de la Victoire sur le nazisme lors de la Grande Guerre patriotique.

A rappeler que du 21 au 27 juin, les forces russes ont mené six frappes groupées avec des armes de haute précision sur des aérodromes militaires, un arsenal de mines, des ateliers de production de drones et des points de déploiements d’unités. Le bilan hebdomadaire rappelle la libération des localités de Novaïa Krougliakovka et Petrovskoïé dans la région de Kharkov, la localité Sud :

de Dyleïevka ainsi que le village de Novosserguéïevka à Donetsk. Auparavant, l’armée russe avait aussi signalé la libération de 4 localités en RPD. Il s’agit de Zaporojié, Pereboudova, Chevtchenko et Yalta…