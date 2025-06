La Thaïlande sous haute tension : La discussion avec l’ex-dirigeant du Cambodge enflamme Bangkok. Les manifestants réclament le départ de la Première ministre

La deuxième économie d’Asie du Sud-Est se prépare pour un énième cycle de troubles politiques et de contestations populaires, sur fond de querelles tenaces entre la dynastie Shinawatra et l’establishment conservateur alignée avec le roi et l’armée. Samedi, environ 4 000 manifestants ont rempli les rues qui font le tour du Monument de la Victoire dans la capitale thaïlandaise, brandissant des drapeaux thaïlandais et applaudissant des discours entremêlés de performances musicales. La foule était composée principalement de personnes âgées et menée par d’anciens militants des « chemises jaunes » impliqués dans les grandes manifestations de rue qui ont contribué à faire tomber le gouvernement de son père Thaksin Shinawatra dans les années 2000, mais aussi par l’un de ses anciens alliés devenu l’un de ses plus grands détracteurs.

Novice en politique, la première ministre est l’objet de controverses et a été abandonnée par le Bhumjaithai, deuxième plus grand parti de sa coalition, suite à un appel téléphonique avec l’ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen. Dans la conversation qui a fuité, elle a comparé un général thaïlandais à un « opposant », puis utilisé un ton jugé trop familier, par ses adversaires traditionalistes en appelant l’ancien dirigeant cambodgien « oncle ».

Les autorités ont indiqué que plus d’un millier de policiers et d’agents municipaux avaient été déployés pour l’événement qui se déroule pour le moment sans violence. « C’est leur droit de protester, du moment que les choses se font sans violence » a déclaré aux journalistes P.Shinawatra avant un déplacement dans le nord de la Thaïlande frappé par des inondations, où l’armée évacue les résidents après que des pluies de mousson ont affecté des milliers de foyers. Plus de 3 700 maisons ont été inondées dans cinq districts de la province de Chiang Rai, au nord-est du pays, tandis que 80 hectares de terres agricoles et que des routes ont été rendues impraticables dans trois zones, a indiqué l’armée royale thaïlandaise.

L’agence thaïlandaise de prévention des catastrophes a déclaré qu’elle surveillait de près le niveau des eaux et a exhorté les communautés à déplacer leurs biens sur des terrains plus élevés en cas d’inondations soudaines. La Thaïlande fait face chaque année à des pluies de mousson au cours du troisième trimestre de l’année, mais le changement climatique provoqué par l’homme entraîne des phénomènes météorologiques plus intenses qui rendent le risque d’inondations graves plus probables.

En 2011, des inondations généralisées ont tué plus de 500 thaïlandais et endommagé des millions d’habitations.