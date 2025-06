Rapport mondial sur les drogues : Plus de 300 millions de personnes affectées. Le cannabis devance toujours la cocaïne en plein boom

Le niveau de production et de consommation de drogues dans le monde a atteint un niveau record, selon le Rapport publié le 26 juin par l‘Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Selon cette étude, en 2023, dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles, 316 millions de personnes, soit 6 % de la population âgée de 15 à 64 ans, consommaient des drogues, à l’exception de l’alcool et du tabac. En 2013, ce chiffre était de 5,2 %. Le cannabis est devenu la drogue la plus consommée, avec environ 244 millions d’utilisateurs. Il est suivi par les opioïdes, les amphétamines, la cocaïne et l’ecstasy.

La cocaïne est devenue le marché des drogues illicites ayant connu la plus forte croissance au monde, avec une production illégale atteignant 3 708 tonnes par an, soit plus de 30 % de plus qu’en 2022. Le Rapport mondial révèle que les trafiquants de cocaïne pénètrent de nouveaux marchés en Asie et en Afrique. Parallèlement, la consommation de cette drogue augmente en Europe occidentale, ce qui, selon l’étude, est lié à l’influence croissante de groupes criminels organisés des Balkans occidentaux.

L’étude met en garde les individus, communautés et systèmes de santé contre les dommages considérables causés par la consommation de drogues. Ainsi, en 2021, près de 500 000 personnes sont décédées des suites de troubles liés à la consommation de drogues. De plus, selon le rapport, en 2023, seule 1 personne sur 12 souffrant de troubles liés à la consommation de drogues a reçu une forme quelconque de traitement contre la toxicomanie.

Début juin, l’Agence de l’Union européenne sur les drogues a signalé que la consommation de drogues synthétiques, substances puissantes et dangereuses pour la santé, était en forte augmentation dans les pays européens. Selon les données de 2023, elles ont causé 7 500 décès dans 29 pays. Il est particulièrement inquiétant que ces drogues soient souvent mélangées à d’autres produits, ce qui rend de plus en plus difficile le traitement des victimes de surdoses par les services médicaux.