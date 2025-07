Gestion migratoire : L’OIM salue les efforts du Maroc. Retours volontaires sécurisés

L’année 2024 marque un tournant important dans la stratégie marocaine de gestion migratoire, avec le retour volontaire de 2 196 migrants vers 32 pays d’origine, opéré en collaboration étroite avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon le dernier rapport de l’agence onusienne, cette dynamique témoigne de l’engagement du Royaume en faveur d’une approche humaine, durable et individualisée des questions migratoires.

En tête des nationalités ayant bénéficié de cette initiative figurent les ressortissants de Côte d’Ivoire (523), Sénégal (453), Guinée (410) et Mali (265), principalement en situation irrégulière sur le territoire marocain. L’OIM souligne que ces opérations ne se limitent pas à la seule phase de retour, mais s’inscrivent dans un dispositif global de réintégration dans les pays d’origine.

Avant leur départ, les migrants ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé : évaluation des besoins, assistance matérielle (hébergement temporaire, vêtements, nourriture, soins médicaux), et sessions de conseil virtuelles coordonnées avec les bureaux de l’OIM dans leurs pays d’origine. À ce niveau, 113 migrants ont été préparés à leur retour via des échanges d’information ciblés sur les procédures de réintégration et les opportunités socio-économiques disponibles sur place.

Une fois de retour, 685 migrants ont été soutenus à travers des aides financières, des formations professionnelles et un accompagnement psychosocial, dans une logique de stabilisation économique, sociale et psychologique. L’objectif affiché est clair : favoriser l’inclusion durable des migrants dans leurs communautés et prévenir les risques de remigration ou de marginalisation.

Fait notable : 10,4 % des migrants ont bénéficié d’un accompagnement renforcé, en raison de leur vulnérabilité particulière. Cela inclut des mineurs non accompagnés, personnes âgées, victimes de traite, personnes souffrant de pathologies graves ou encore des femmes en situation précaire. L’OIM insiste sur la nécessité de réponses différenciées pour garantir la dignité et la sécurité de chaque profil de migrant.

À travers ce dispositif, le Maroc confirme son positionnement en tant qu’acteur régional engagé dans la gouvernance migratoire, misant sur la coopération internationale, la protection des droits des migrants, et la mise en place de solutions concrètes pour une migration plus sûre, ordonnée et régulière.

L’OIM conclut en réaffirmant que le retour volontaire ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais comme une étape d’un processus global, où la réintégration réussie constitue le véritable indicateur de succès. Le Royaume, en facilitant cette dynamique, s’inscrit ainsi dans une vision humaniste, alignée sur les principes des pactes mondiaux relatifs à la migration et aux réfugiés.