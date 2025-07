Logistique : L’ANGSPE en quête de performance. Éviter l’écueil des doublons

Le secteur national de la logistique est en passe de faire l’objet d’une réorganisation majeure. Face au constat des mauvaises performances du secteur, l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État (ANGSPE) s’apprête à lancer une vaste étude sur les entreprises publiques actives dans ce domaine. L’objectif est de mieux structurer un écosystème jusqu’ici dispersé et inefficace, et d’établir une nouvelle feuille de route qui impliquera également les opérateurs privés.

Avec un coût logistique représentant 20% du PIB, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 13%, le Maroc paie cher un manque de coordination entre ses nombreux acteurs publics. Ports, aéroports, rail, fret, transport routier, logistique urbaine, immobilier logistique… les missions sont multiples, mais les chevauchements aussi. Plusieurs rapports publics, dont ceux de la Cour des comptes, ont déjà mis en évidence l’inefficacité de certaines structures et l’absence de complémentarité entre les différentes interventions.

L’étude, dotée d’une enveloppe de 9 MDH, visera d’abord à cartographier les acteurs impliqués : sociétés publiques, filiales, agences de régulation, collectivités territoriales, mais aussi les tutelles ministérielles. Seront notamment concernés des opérateurs majeurs comme l’ONCF, Barid Al Maghrib, la SNTL, Marsa Maroc, l’ONDA, la TMSA ou encore le groupe CDG. À travers une analyse détaillée de la chaîne de valeur, l’étude devra identifier les maillons sous performants, les activités redondantes ou mal positionnées, mais aussi les opportunités de synergies immédiates ou à moyen terme.

Le diagnostic inclura également un benchmark international afin de confronter les pratiques locales à celles d’autres pays en avance sur ces questions. Il est aussi prévu de mesurer la rentabilité des activités logistiques menées par chaque entité publique, d’en analyser les contraintes juridiques, institutionnelles ou économiques, et de proposer des scénarios de réorganisation à court et moyen terme.

L’objectif final est d’aboutir à une feuille de route cohérente, traduisant une vision d’ensemble, où les efforts des acteurs publics seront mieux articulés et plus efficaces. Cette démarche vise aussi à mieux intégrer les entreprises privées dans la dynamique nationale. En plus de la CGEM, plusieurs opérateurs privés représentatifs seront consultés afin de recenser leurs attentes, leurs difficultés, et de construire des ponts concrets entre les sphères publique et privée.

La logistique figure parmi les leviers essentiels du développement économique dans la perspective du Nouveau Modèle de Développement. Or, la dernière décennie a été marquée par un recul significatif du Maroc dans les classements internationaux : le Royaume a glissé de la 50e à la 109e position au Logistics Performance Index de la Banque mondiale entre 2012 et 2018.

Pour inverser cette tendance, la coordination des politiques publiques apparaît aujourd’hui comme une priorité. Le corridor logistique reste concentré sur l’axe atlantique, laissant de vastes zones de l’intérieur du pays en marge des flux économiques. La nouvelle étude pilotée par l’ANGSPE devrait permettre de poser les bases d’une logistique nationale plus performante, plus équitablement répartie, et mieux arrimée aux objectifs du développement territorial.