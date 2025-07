Génocide à Gaza : Des responsables français poursuivis pour « complicité ». La CPI saisie par un collectif d’avocats français

S’appuyant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, 114 avocats ont déposé, au nom de l’association « Pour la justice au Proche-Orient », une requête adressée au procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Le document de 56 pages, partagé par le site d’information Blast lundi 28 juillet, met en cause le président français, son chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, ainsi que les 19 députés de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale.

L’objet de cette saisine est de présenter « un choix de déclarations et d’actions des membres de l’exécutif français » qui pourraient être qualifiées « de complicité par voie d’aide et d’encouragement dans les crimes commis par les forces de défense israéliennes contre des civils palestiniens au sein du Territoire palestinien occupé ».

Les avocats plaignants affirment « démontrer » dans leur saisine « un rôle déterminant dans l’apport d’un soutien à Israël sous diverses formes ; et que cet appui a eu un effet substantiel sur la perpétration des crimes en question » de la part d’E. Macron et de l’exécutif français, plus généralement. Ils pointent aussi la fait que le gouvernement avait connaissance de leur participation aux crimes israéliens et que cette « connaissance des conséquences de leurs actes ou de leur conduite établit la mens rea [signifiant esprit coupable en latin, c’est un élément essentiel d’une infraction pénale, représentant l’état d’esprit du criminel] au moment du crime requise pour la responsabilité personnelle en cas de complicité par aide et/ou encouragement ».

Après avoir énuméré les rôles présumés des membres du gouvernement et des députés de la commission des affaires européennes dans ce qu’il qualifie de facilitation du génocide à Gaza, les auteurs de la plainte n’excluent pas une « saisine ultérieure concernant d’autres ministres, élus du Parlement, voire des élus locaux (maires, présidents de départements, etc.), dirigeants de médias publics ou privés, dirigeants de groupes de lobbying déclarés ou non déclarés, et dirigeants d’associations ayant justifié, encouragé ou prêté assistance à la commission des crimes dans le Territoire palestinien occupé par l’armée israélienne ».

Considéré comme un acteur majeur de la propagande et de la désinformation au profit du gouvernement de Benjamin Netanyahou, le lobby pro-israélien Elnet est pointé pour ses attaques contre la Cour pénale internationale (CPI), le jour même où elle a délivré un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, le 21 novembre 2024. Le même organisme s’en était aussi pris au secrétaire général des Nations unies lors d’un rassemblement où Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, et Manuel Valls, ministre français des Outres-Mers, étaient présents. Le lobby est accusé d’être un instrument de l’État israélien pour influencer directement le sommet de l’exécutif français.