Formation/emploi : Sitel Maroc s’allie à TBS Casablanca Business School

Ce nouveau partenariat a pour objet de fixer le périmètre des actions communes que les parties mettront en œuvre dans l’optique d’une coopération durable dans le cadre de leurs activités, indique un communiqué de Sitel Groupe. Le partenariat concerne notamment les domaines de la formation diplômante, la formation intra-entreprise, les stages et emplois, la recherche et conseil et la communication, fait savoir la même source.

“Cette convention que nous venons de parapher avec TBS Casablanca Business School nous permettra de détecter des futurs talents, mais aussi d’offrir aux étudiants des stages ou des opportunités d’emploi. Cette convention permettra en outre de renforcer la communication pour ce qui est des besoins de stage et recrutement en interne et d’apporter des formations sur mesure à nos collaborateurs”, a déclaré Ilham Mouhriz, directrice de ressources humaines auprès de Sitel, citée dans le communiqué.

De son côté, Imane Benboujida, Responsable d’acquisition de talents de Sitel Groupe, a exprimé sa satisfaction “ de ce partenariat avec TBS School à travers lequel Sitel Maroc s’engagera à orienter vers TBS Casablanca son personnel désirant suivre une formation diplômante, et ce, quel que soit le mode de financement (prise en charge par l’entreprise ou financement personnel)”. “En retour, TBS Casablanca s’engagera à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins du Client en matière de formation et de développement des compétences dans les champs du management”, a-t-elle ajoutée.

Pour sa part, Mohamed Derrabi, directeur auprès de TBS School, a souligné que “ce partenariat d’envergure permettra aux étudiants de participer à des évènements promotionnels (JPO, Forum de recrutement … ), mais aussi à des événements pédagogiques animés par les cadres de Sitel Maroc”, notant que “cette convention facilitera également l’organisation de projets de recherches conjoints, mais aussi d’activités parascolaires”.

Ainsi, les collaborateurs de Sitel Maroc pourront bénéficier d’un accès systématique aux différents programmes de formation assurés par TBS Casablanca. L’école octroiera de fait une réduction sur les frais de scolarité, au profit des enfants du personnel de Sitel Maroc qui souhaitent s’inscrire à l’un de ses programmes de formation initiale ou continue selon le même barème, relève le communiqué, précisant que les bénéficiaires doivent toutefois répondre aux conditions d’admission du programme de leur choix.

Pour ce qui est de la formation en intra-entreprise, Sitel Maroc et TBS Casablanca examineront les possibilités de coopération en matière de formation continue et établiront conjointement un programme d’actions en fonction des besoins identifiés. TBS Casablanca répondra aux besoins en formation émis par le client en élaborant des propositions sur mesure. “Si la proposition de L’école est retenue, cette dernière élaborera toute l’ingénierie pédagogique nécessaire, de même qu’elle mobilisera les intervenants compétents pour disposer les sessions de formations visées”, note la même source. Du côté des stages et recrutements, TBS Casablanca s’engage à mettre à la disposition de Sitel Maroc l’ensemble des contacts de ses lauréats à la recherche de stages ou d’emploi dont le profil correspond aux besoins exprimés par celle-ci. En contrepartie, Sitel Maroc offrira chaque année des missions de stage pour les étudiants de TBS Casablanca, selon ses besoins.

Enfin, pour ce qui est du partage d’expertises, l’école souhaite faire bénéficier ses étudiants et ses participants du savoir-faire des managers de Sitel Maroc qui interviendront dans le cadre d’ateliers, de séminaires ou de rencontres professionnelles. Leader mondial de la gestion de l’expérience client, le groupe Sitel qui dispose de 165.000 collaborateurs répartis dans le monde entier, propose des expériences omnicanales (voix, chat, médias sociaux … ) aux clients finaux de 400 donneurs d’ordre. Son portefeuille clients représente tous les secteurs et tailles d’entreprises.