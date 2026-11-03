FIFPRO World 11 masculin : A. Hakimi de la partie

Joueur du Paris Saint-Germain, il figure dans une liste de 26 nominés, établie grâce aux votes de 19 806 footballeurs professionnels de 73 pays. Cette distinction récompense les performances réalisées entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026, les joueurs devant avoir disputé au moins 30 matches officiels pour être éligibles.

A. Hakimi est finaliste aux côtés de son coéquipier au PSG, Nuno Mendes, ainsi que Virgil van Dijk et William Saliba, entre autres. Trois places dans l’équipe finale sont réservées aux défenseurs, une quatrième étant attribuée au joueur de champ ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lamine Yamal, attaquant du FC Barcelone et international espagnol d’origine marocaine, est également dans la présélection des attaquants.

Le World 11 est l’unique distinction mondiale du football décernée exclusivement par des joueurs professionnels. La FIFPRO révélera l’équipe finale le 9 novembre sur ses plateformes numériques.