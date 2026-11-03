Home SociétéJustice & droits humainsCaricatures du roiPour des caricatures du roi : Le jeune Y. Mounbir condamné à 4 ans de prison
Caricatures du roiJustice & droits humainsMarocSociété

Pour des caricatures du roi : Le jeune Y. Mounbir condamné à 4 ans de prison

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Pour des caricatures du roi : Le jeune Y. Mounbir condamné à 4 ans de prison

Y. Mounbir avait été arrêté en juin après la publication de ses dessins sur son compte Instagram. L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a demandé sa libération.

L’article 179 du code pénal marocain réprime la « diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi » par des peines de six mois à deux ans de prison, pouvant être doublées en cas de diffusion électronique. Des défenseurs des droits humains réclament l’abrogation de textes qu’ils jugent restrictifs pour la liberté d’expression et la grâce de personnes condamnées pour des publications en ligne.

You may also like

Dossier saharien : Le Parlement juge « historique » la fin du mandat de...

Ruée vers Sebta : La justice exige du CNI plus de transparence

Lutte contre la corruption : A. Ouahbi s’engage à produire les textes ad hoc

Dossier R. Charkab : L’examen en appel reporté !

Etat de santé de M. Ziane : L’administration de la prison Al Arjat 1...

Dossier saharien : Le Parlement se mobilise

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.