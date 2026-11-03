Pour des caricatures du roi : Le jeune Y. Mounbir condamné à 4 ans de prison

Y. Mounbir avait été arrêté en juin après la publication de ses dessins sur son compte Instagram. L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a demandé sa libération.

L’article 179 du code pénal marocain réprime la « diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi » par des peines de six mois à deux ans de prison, pouvant être doublées en cas de diffusion électronique. Des défenseurs des droits humains réclament l’abrogation de textes qu’ils jugent restrictifs pour la liberté d’expression et la grâce de personnes condamnées pour des publications en ligne.