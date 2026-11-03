Coupe du monde de beach soccer : Amal Mogador s’illustre à Alanya

Tout au long du tournoi, l’équipe marocaine a réalisé un parcours exceptionnel avec sept victoires consécutives face à des adversaires de diverses écoles footballistiques, sans concéder la moindre défaite.

Lors de la phase de groupes, Amal Mogador a dominé successivement les Allemands de Rostocker 5-2, les Hongrois de Bonyhad 12-2, et les Ukrainiens de Partizan 4-3 après prolongation. En huitièmes de finale, la formation marocaine a gagné les Saoudiens d’Al Taawoun 13-8, avant d’éliminer les Koweïtiens d’Al Qadsia 6-2 en quarts de finale.

Avec ce titre, Amal Mogador Essaouira signe un exploit sans précédent dans l’histoire des clubs marocains dans cette compétition mondiale, offrant au football marocain son premier succès en Coupe du monde des clubs de beach soccer.

L’événement s’est déroulé dans la ville turque d’Alanya du 26 octobre au 1er novembre, avec la participation de 32 équipes masculines réparties en huit groupes, et de 16 équipes féminines réparties en quatre groupes. Des clubs venus du Brésil, d’Ukraine, de Turquie, du Paraguay, du Koweït et d’Arabie saoudite ont participé à cette édition, soulignant ainsi son rayonnement et l’essor du beach soccer à travers le monde. La Coupe du monde des clubs de beach soccer a été initiée en 2019 à Alanya, en Turquie, en tant que compétition internationale regroupant des clubs titrés et des équipes de premier plan dans cette discipline.