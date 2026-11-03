Etat de santé de M. Ziane : L’administration de la prison Al Arjat 1 rassure

Répondant aux accusations contenues dans un communiqué attribué à la famille du détenu incarcéré à Al Arjat 1, selon lesquelles il serait privé des soins requis malgré la gravité de son état de santé, l’administration pénitentiaire souligne que « le détenu concerné avait refusé un transfert vers un hôpital extérieur, malgré des rendez-vous fixés à son intention, et qu’il bénéficie des soins nécessaires, en dépit des contrevérités relayées par ses proches ».

La même source précise que « depuis son admission dans l’établissement, l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical continu, tant à l’infirmerie de la prison que dans des hôpitaux extérieurs ». Le communiqué rappelle que le détenu a déjà bénéficié de plusieurs consultations spécialisées et examens radiologiques, sans en détailler les résultats ni la nature. Et ajoute qu’il continue de recevoir tous les examens et traitements médicaux nécessaires à son état de santé.

L’ancien bâtonnier et ministre des Droits de l’homme dans une autre vie continue de bénéficier d’un large mouvement de soutien. Au regard de l’âge avancé du détenu, des appels pressants ont été lancés à maintes reprises pour sa relaxe. Une décision qui reste en suspens…