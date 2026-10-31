Coupe du Monde U 15 : Le Maroc classé 13è sur 189 équipes

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Yassine Ajana s’est distingué en inscrivant deux buts aux 27e et 36e minutes, tandis qu’Adam Mimouni a également marqué à la 33e minute, lors du match de classement qui s’est déroulé au complexe de Hovsan à Bakou, en Azerbaïdjan.
Yassine Ajana s’est distingué en inscrivant deux buts aux 27e et 36e minutes, tandis qu’Adam Mimouni a également marqué à la 33e minute, lors du match de classement qui s’est déroulé au complexe de Hovsan à Bakou, en Azerbaïdjan.
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